洛民選官員團隊 亞太裔促多樣化

亞裔民權團體呼籲洛杉磯縣市民選官員應確保員工隊伍多樣化。（Gettyimages）

亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）和南加州 亞美公義促進中心，4日發表聯合聲明，敦促洛杉磯 縣民選官員，包括洛杉磯市長、市議員和洛杉磯縣政委員， 以確保員工的多元化代表性，包括考慮、僱用和提拔具有文化專業知識，和理解能力的各級別的合格員工，保障亞太裔 (AAPI) 社區有意義地參與。

亞太裔占洛杉磯縣總人口16% 以上，占洛杉磯市總人口的12%。具體而言，在15個洛杉磯市議會選區中的十個選區，以及所有五個洛杉磯縣政委選區中，亞太裔占這些選區人口的10% 以上。

亞太裔平等聯盟執行主任兼停止仇恨亞太裔（Stop AAPI Hate）聯合創始人 Manjusha Kulkarni ，發表了以下聲明：

「過去幾年裡，由於流行病和反亞裔 和仇恨，再加上缺乏政府的關注和資源，我們的社區確實很掙扎。儘管亞太裔在所有洛杉磯市議會和洛縣政委員選區都有很高的需求和大量人口，但亞裔在民選公職和這些辦公室的高級職位上的代表人數仍然不足。

對於民選官員尤其是新當選的議員來說，現在是一個很好的機會，他們可以聘請反映洛杉磯縣多樣性的員工，並設立專門處理影響亞太裔社區議題的高級顧問職位，致力於參與亞太裔社區和政策的優先事項。

南加州亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung Joe表示，亞太裔是洛杉磯增長最快的種族群體，並且在過去20年一直是美國增長最快的投票群體。亞太裔的投票對於公職人員贏得選舉至關重要。然而，亞裔經常被忽視，因為在關鍵的市縣領導職位上仍然缺乏代表性。亞裔需要民選官員為他們的行政部門和委員會引入適當人選，讓他們了解並倡導 AAPI 社區。

洛杉磯一直受到醜陋的種族分歧和有色人種社區的困擾。為了超越這一點，政府必須由來自各少數族裔和其他社區的多元化領導人管理，他們體現種族／文化團結建設，不會參與零和政治。呼籲洛杉磯縣和市的民選官員們，確保將這種多樣性帶入領導層，這也是長期以來亞太裔社區所缺乏的。