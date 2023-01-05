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河濱縣家庭糾紛 莽男被警擊斃

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣一名男子涉嫌與女友糾紛，威脅警員遭擊斃。（警方提供）
河濱縣一名男子涉嫌與女友糾紛，威脅警員遭擊斃。（警方提供）

南加內陸河濱縣警方表示，聖哈辛多市（San Jacinto）一名男子3日與女友發生糾紛後，將一名12歲孩童困在住宅中，還向趕來警員揮刀威脅，遭警方擊斃。

據警方表示，3日午間，警方接到報警，趕到Minor街800號街區處理一起家庭糾紛案。一名女子說男友行為反常，手持砍刀。女子受驚嚇逃離住所，但男友阻止她帶走12歲的孩子。她撥打911向警方求救。警方說，嫌犯將孩童一起反鎖在室內。當警員試圖救出被困孩童時，遭到嫌犯使用木棍擊中頭部受輕傷。嫌犯還用砍刀威脅另一名前去營救的警員。

據警方資訊，縣警局特別執法人員處理這起案件。在營救孩童過程中，嫌犯用砍刀砍傷一名警員，隨後警員開槍擊斃嫌犯。孩童在營救中沒有受傷。嫌犯重傷後被送往醫院搶救，但不治。一名警員受傷後在案發現場救治，其他受傷警員送往醫院，生命無礙。因為這起案件，為防止意外，現場不遠處一所小學被迫暫時關閉。

這是內陸自新年開始，發生的第二起類似案件。元旦當天，聖伯納汀諾縣雷德蘭市發生家暴案。一名32歲男子涉嫌家暴與警方對峙，還試圖用兇器攻擊警員時，遭警方擊斃。警方正在調查這起槍擊案是否違規。

五天前，河濱縣32歲警員Isaiah Cordero在赫汝帕谷市執行車輛攔檢時，遭歹徒開槍死亡。

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