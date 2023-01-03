羅省中華會館李金生4首長就職 官民同賀

就職典禮在喜慶的傳統舞獅表演中熱鬧開場。（本報記者／攝影）

羅省中華會館2023年新四首長及理監事會就職典禮2023年元旦舉行，新當選的中華會館四首長，包括正、副主席李金生和司徒展環，正、副監事長胡卓球和林鐘博，聯同校董會、福僑會、福地會暨理監事成員一起，共同迎接新年和中華會館的新開端，典禮之後四首長還設晚宴答謝僑團首長及各界支持。

就職典禮在喜慶的傳統舞獅表演中熱鬧開場，舞獅並在華埠 一路沿街表演，引來眾多民眾駐足，最終四隻「獅子」進入會場，寓意在為新的一年帶來福氣和好運。在演唱完美國和中華民國 的兩國國歌後，國會議員趙美心和駐洛台北經文處處長黃敏境分別帶領大家宣讀了英文和中文誓詞，在場的中華會館成員們唸的慷慨激昂，展示了中華會館服務僑胞，為大眾爭取福利的堅定決心。在眾人的見證下，中華會館進行了新舊四大首長及理監事會的交接儀式。

新上任的首長們也表達了對未來的期盼和展望，主席李金生主席說，十分榮幸能當選，感謝所有人對他和團隊的支持，他將帶領新的團隊，將中華會館的招牌擦得更亮、名聲更響。

剛卸任的羅省中華會館前主席鄺松齡，和中華會館前監事長蔡惠玲，特別感謝任期內所有人的支持，並相信新一任的領導團隊會繼續發揚中華會館的優良傳統，發展的越來越好。

趙美心和加州49區眾議員方樹強特別為中華會館卸任和新任首長們頒發感謝狀。趙美心說，中華會館在過去150年中在華裔 移民社區一直扮演重要角色，尤其在過去的三年中，中華會館為華裔社區作出非常多的貢獻，參與到反亞裔仇恨運動，深入老人社區，並為他們帶去上千份熱食，為學生們提供新冠防護用品，和華埠服務中心合作提供免費施打疫苗服務，這一切都彰顯了中華會館致力於為華裔服務，保護華裔利益的宗旨。

國會眾議員趙美心(Judy Chu，右二)頒發感謝狀。（本報記者／攝影）

黃敏境說，他代表中華民國政府，恭賀中華會館在平和的選舉中產生四大首長，這是僑務社和諧的表率。四大新任首長和經文處聯繫密切，例如李金生主席曾擔任僑務顧問，司徒展環和胡卓球以及林鐘博都在僑界服務多年，希望會館的諸多顧問也能對新任首長們給予建議和幫助，讓羅省中華會館的優良傳統延續下去，維護民主、自由和價值。

加州49區眾議員方樹強頒發感謝狀。（本報記者／攝影）

他同時也感謝卸任的四位首長，致力於凝聚僑心，在過去一年舉辦諸多活動，以及協助經文處和僑教中心辦理各項活動，期盼中華會館在現任李主席的領導下，實現政見，增進華埠各項福利，解決社會治安和商業問題，增進華埠的吸引力。

全體來賓合影。（本報記者／攝影）

當天冠蓋雲集，前加州眾議員伍國慶（Mike Eng)和蒙市議員饒影凡（Yvonne Yiu）等人也到場祝賀。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長宣讀中文誓詞。（本報記者／攝影）

當天未能到場的來賓，也特別從遠方送來祝賀。身在台灣的華僑救國聯合總會理事長鄭致毅，發來賀電，表示中華會館新任領導人是眾望所歸，中華會館多年來團結海內外僑胞，促進華人社團的團結，弘揚中華文化，為維護中華民國在國際地位的永續發展作出卓越貢獻，相信新任首長們一定會大展鴻圖，為中華民國的昌隆與興盛努力。