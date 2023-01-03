受寒占位看花車 華女體驗深

在街邊露宿的人「全副武裝」、裝備齊全。（受訪者提供）

1月1日晚，如果漫步在洛杉磯 縣巴沙迪那（Pasadena）的大街小巷，定會看到路邊擺滿了各式各樣的空凳子，這是觀眾們對2日早上將舉辦的玫瑰花車遊行 （Rose Parade）的熱情。放凳子只是最簡單的占位方式，還有一些選擇露宿街邊的觀眾，即便天氣寒冷且有下雨的風險，還是為了觀看遊行的好位置而堅守在室外。

華人 石女士和室友住在巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）附近，幾周前就留意到附近開始搭建看台，近日也一直能聽到遊行表演者的彩排聲。石女士之前還未觀賞過玫瑰花車遊行，她感到十分好奇。因為家靠近遊行地點，她和室友決定一起去觀看。兩人本計畫2日早上直接到現場，沒想到1日下午外出時，驚訝地發現東柯羅拉多大道（E Colorado）兩側已擺滿了用於占位的椅子。 於是二人也立即從家中拿了兩把椅子，在面向看台的方向找了個位置放下，並在椅背上貼上住家地址。

石女生表示，跟其他人的占位裝備相比，自己的兩把椅子略顯單薄。她看見現場已有人用十多把椅子占了兩排，還有一些家庭拎著大包小包，攜帶睡袋、毯子、氣墊床、桌子、食物等，統統擺在路邊，甚至還有人帶了火爐，儼然一副街邊露營的架勢。

花車遊行前夜，街邊有人圍桌而坐，還架起了火爐取暖。（受訪者提供）

因為擔心自己的椅子第二天會消失，石女士專門詢問了在巡邏的警衛。警衛表示理論上無人看管的椅子是不可以過夜的，不過因為遊行會網開一面，但帳篷是絕對不被允許，現場也確實沒有人紮帳篷。

在走回家的路上，石女士發現附近的停車場也有許多房車，她估計也是為了遊行而來的人。她還留意到一些在街邊圍爐而坐的人，往別人的車窗上噴泡沫，她不清楚是為了慶祝還是惡搞。

雖然對於椅子是否能存活到遊行時有許多擔心，但幸運的是，石女士的椅子最終安然無恙，她也因此在較好的位置觀看了玫瑰花車遊行的盛況。