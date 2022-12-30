玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與

河濱縣警局騎警將首次亮相玫瑰花車遊行（縣警局）

2023年1月2日舉行的第134屆巴沙迪那玫瑰花車遊行 隊伍中，也有不少來自內陸帝國（inland Empire）的花車和隊伍。其中包括波莫那工藝大學（Cal Poly）學生們製作的花車，克萊蒙麥肯納（McKenna）學院慶祝成立75周年的花車，還有河濱縣警局馬隊及牛仔隊，顯示內陸人們參與百年玫瑰花車遊行的熱情。

兩個校區學生聯合製作花車自1948年參加玫瑰花車遊行，至今已逾70年，他們將繼續這個傳統，在2023年玫瑰花車遊行隊伍中，展示自己的創造力和集體精神。自參與花車遊行以來，該校花車獲獎無數，成為兩個校區及全體師生的驕傲和自豪。

克萊蒙麥肯納學院花車主題是「成為負責任的領導者」（Lauching Responsible Leaders），代表該校唯一的使命。花車總共裝飾約九萬朵鮮花，其中還有噴泉，以及各種南加 特有花草。這是為學校成立75周年獻禮，是學校走向成功象徵。

河濱縣警局馬隊是首次參加玫瑰花車遊行，由11名騎警組成，該警隊已經有百餘年服務社區歷史。縣警局局長彼安柯也會出現在隊伍中。

內陸一支馬術表演隊，也有牛仔和騎手參加玫瑰花車遊行，這支戶外表演隊也有百年歷史。其它來自內陸帝國參加玫瑰花車遊行的還有：美國海軍陸戰隊騎警、樂隊等，還有來自河濱市一對姊妹花，她們日前參加全美女孩投籃比賽，分別獲得2022年全美冠軍和第七名，來自諾可市的女牛仔競技表演隊也會參與，這是她們第九次參加玫瑰花車展示。