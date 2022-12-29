克服文化差異 導演毛越《逃離》獲獎

由毛越編劇、導演的短片《逃離》，曾在國際電影節上獲獎。（受訪者提供）

許多熱愛電影 的留學生畢業後繼續留在洛杉磯奮鬥，因為這裡是世界矚目的電影之都，他們渴望在大舞台上盡情展現。但因文化語言差異帶來多方面的衝突，讓留學生經歷挫折、困惑，不過對電影的滿腔熱情，支持著這些年輕的電影人一路向前。

畢業於加州州立大學電影製作專業的毛越（Yulia Mao），是一位獨立製片人、導演 、剪輯師，畢業後短短幾年，她創作了200多部影視作品，成功幫助品牌方擴大宣發力度，不少視頻的點擊率更是高達百萬。

毛越拍攝的作品曾斬獲國際電影節各種獎項，她一直在追求電影的道路上奮鬥。談及面臨的最大挑戰，這位年輕的電影人表示，因為語言文化的差異，自己與洛杉磯當地影視人員合作時曾發生衝突。

2019年，毛越在執導一部影片時，現場的副導演直接逾越導演職位，指導演員表演。毛越說，「因為副導演認為我是外國人，很難表達片子真正想要呈現的效果，他覺得我與演員之間溝通有問題，但事實上，我並不這麼認為。」毛越回憶當時的拍攝現場非常混亂，副導演、製片、燈光都在嘗試導演的角色，與演員溝通各自想要的效果，結果導致最後的影片不盡人意。

之後幾年的努力，毛越逐漸受到業界認可，也讓她確定，想要成為一名合格且優秀的電影人，需要具備強大的綜合素質，跨越文化差異，對市場準確定位。儘管追求夢想的過程中遇到很多困難，毛越還是期待有一天，自己能在好萊塢的大舞台上有一席之地。

毛越談及最大挑戰，語言文化的差異導致與當地影視人員合作時曾發生衝突。（受訪者提供）

由毛越編劇、導演的短片《逃離》，曾在國際電影節上獲獎。影片講述父親與兒子之間的故事，兒子小時候喜歡打遊戲，但在父親看來，兒子不務正業，沒有走上傳統的學習正道；事實上，兒子有自己追求的夢想，但父親並不理解，當時就把兒子送到戒網癮的學校。

多年之後，父親逐漸年老，兒子認為父親已無法獨自生活，就把父親送到養老院 。但在養老院中，父親經歷了難以想像的煎熬。面對院長的嚴格管理，父親多次想逃離養老院，這就跟小時候兒子想逃離父親的掌控一樣。影片中，父親最後明白，自己以前關心兒子的方式，其實並不是對方想要的。毛越說，她想通過這部影片，表達父親和兒子之間並無恩怨，只是缺乏溝通，導致多年來的誤解。

最近，毛越忙於準備新作品的上映，這位年輕的電影人正在慢慢建立屬於自己的獨特風格，在電影之路上一路向前。