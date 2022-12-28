父在武漢染疫亡 在美親屬急尋王濤

逝者王代平（左二）生前與親友合影。（王紅珊提供）

南加華人微信朋友圈27日有人轉發一則尋人資訊，緊急尋找一位在加州 居住、來自中國武漢 的王濤。發帖人說，王濤的父親近日在武漢染疫病故，由於亡者與兒子王濤多年失聯，希望能夠找到王濤，讓他盡快聯絡國內親屬。

發帖人是王濤的姑姑王紅珊，現住在加拿大 。她說，染疫病故的是她的哥哥王代平，2022年12月23日凌晨在武漢過世。哥哥的兒子王濤，2001年與家人來到美國，住在加州，但具體哪個城市現在不太清楚。王濤今年40多歲。

王代平生前曾被王濤接到美國家中住過一段時間，後來因不適應美國的生活環境，返回了武漢家鄉。一開始與王濤還有聯絡，但後來因更換手機，聯絡中斷，一直無法恢復聯絡。所以王代平生前也未告知其他親屬，兒子王濤現住加州哪個城市。

王紅珊說，王代平生前有比較嚴重的基礎病，在醫院治療。12月初中國防疫政策開放後，他感染新冠病毒，並引發併發症，12月23日凌晨病故。

王紅珊表示，若王濤能夠獲悉急尋他的消息，希望他盡快聯絡國內的姑姑王漢華（1-807-114-4108），或是聯絡加拿大小姑王紅珊（1-514-916-1151）。