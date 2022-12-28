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周休3日多公司已實施 可讓員工注意力更集中

記者陳懿／綜合報導
波士頓大學、都柏林大學和劍橋大學研究認為，一周工作四天對的員工身心和家庭關係有正面影響。（圖片來源：報告書截圖）
波士頓大學、都柏林大學和劍橋大學研究認為，一周工作四天對的員工身心和家庭關係有正面影響。（圖片來源：報告書截圖）

過去三年在疫情的影響下，許多公司對工作時數的標準做出改變。有些公司轉為從線上上班，也些則給員工選擇的權利在家裡或公司辦公。但是這些改變都沒有引響到上班的時數，依舊是每天工作8小時，一周五天40小時。

但是近期，許多大公司選擇縮短每周工時，從40小時減為32小時。

位在肯塔基（Kentucky）的一間遊戲設計公司Gun Interactive，就是每周工作32小時的實施者。該公司執行長柯爾特爾（Wes Keltner）表示，一個人的創意和生產力是有限的，一周工作四天是可以讓員工的注意力更集中的辦法。因為周五和周末相差不遠，許多人在周五的時候心裡早就開始放假了，不如在前四天專心做完工作。

其實工作40小時的制度始於1920年代，金融危機時期。在此之前，每周工作的時數高達100小時。當時的政府縮短工時為了減少失業人口，讓更多人有工作機會。

雖然周休三日令人嚮往，但是，要讓每周上班32小時變成規定，還需要一段時間。

2022年2月由加州眾議員羅達倫（Evan Low）和克雷西亞（ Cristina Cracia）提出的AB2932法案，建議超過500名員工的公司，將每周工時40小時減至32小時，並且超過32小時的員工，將會收到加班費。但是該法案並沒有被通過。

但周休三日的反對者表示，每周工作四天會減少就業增長，還可能無法留住員工。加州商會（California Chamber of Commerce）將AB2932法案列入「就業殺手」（Job Killer）名單內，他們認為該法案會增加勞動成本，會使得雇主面臨不必要的訴訟，還表示是一個「不可能遵守」的法案。

目前，除了新創公司之外，許多白領公司已開始實施周休三日的作息制。在一個實驗中，位於美國和愛爾蘭的33家公司決定實施四天工作制六個月。而研究報告顯示，員工們壓力、倦怠、疲勞，還有與家庭的衝突都大幅減少，對於身心健康大有幫助。

實驗過後，大部分公司都沒有恢復一周上班五天的班表，其他的則是正在考慮是否轉為一周四天的作息表。

彭博公司（Bloomberg Beta）的領導者，同時也是柏克萊加大講師羅伊巴哈特（Roy Bahat）表示，美國人與工作時數的戰爭是不曾暫停的，人們會在職業道德和規定時間內完成工作找到平衡。他也預測在未來10年，會有許多公司嘗試每周32小時工作制，但是結果誰都說不清。

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