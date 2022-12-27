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中國南方航空將成立物流公司 預計明年上市

記者楊青/洛杉磯報導
中國南方航空物流有限公司北美區域營銷中心副總經理梁粵輝。（記者楊青/攝影）
中國南方航空物流有限公司北美區域營銷中心副總經理梁粵輝。（記者楊青/攝影）

中國南方航空公司向物流行業挺進，南方物流計劃2023年獨立為公司並上市。

中國南方航空物流有限公司北美區域營銷中心副總經理梁粵輝近日向南加州物流業界透露，2018年疫情之前中國南方航空公司成立物流部門，開始從傳統的港口航空推進到物流領域，並逐漸擴展到物流相關的業務，2020年底引進資本到位，預計2023年正式成立南航物流，從南方航空公司中獨立出來，成為獨立的股份有限公司並上市。在美國方面，南航物流的子公司南方航空貨運也在2022年10月0在美注冊，下一步將南方航空公司貨運推到美國來。

梁粵輝表示，目前南航在美國的航線網絡主要集中在洛杉磯和芝加哥兩大點，特期航班覆蓋了洛杉磯和紐約。他說，目前中國南方航空公司從中國前往美國的航班尚未全面放開，但目前一周兩班特期的航班，洛杉磯一班，紐約一班，2023年應該會有增加。

南航貨運航班目前從中國飛洛杉磯一周有15班貨機，其中八班從上海到洛杉磯，七班是廣州到洛杉磯；飛芝加哥也有14班貨機，其中四班從深圳起飛，十班從上海起飛，支持中美貿易。

梁粵輝表示，作為中國國家企業，南方航空和南方物流也承擔推進中美貿易則責任，所以將會全力以赴，不僅服務會員企業，也為所有的商業公司之間的貿易提供服務。他表示，南方航空也預計在2023年3月開闢紐約貨運航線，同時也將會在美國周邊的墨西哥等國家開一周三班貨機航線，覆蓋墨西哥市場。

洛杉磯 航線 墨西哥

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