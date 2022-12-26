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華人餐廳新招 神秘嘉賓報喜

記者張宏／洛杉磯報導
大家開心的和聖誕老人合影。（記者張宏／攝影）
大家開心的和聖誕老人合影。（記者張宏／攝影）

聖誕節是不少華人港式餐廳最繁忙的早茶時段，餐廳25日門口都大排長龍。在羅斯密（Rosemead）888海珍餐廳當天就餐的客人還有特別福利，現場神秘嘉賓出場為大家帶來歡樂和糖果。

影音來源：記者張宏

在羅斯密的888海珍餐廳門口，25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還延伸到外面，戶外的停車場更是一位難求。餐廳內來自各地的華人和其他族裔，以大小不同的家庭規模聚集在這裡吃早茶。

在中午12時左右，人聲鼎沸的餐廳內突然響起鈴聲，一位身穿紅色衣服的白鬍子老頭，背著禮物袋現身餐廳。人們看到聖誕老人出場，有的高興的拍手，有的歡呼。只見聖誕老人遊走在各個餐桌前，從大包裹內掏出各式糖果放在餐桌上，讓每一桌的客人都能甜甜蜜蜜。每桌的客人看到聖誕老人走過來，都很開心的要拉著聖誕老人合影，有的要自拍，有的要全家合影，場面非常熱鬧。

聖誕老人不僅和大家拍照留念，還會和大家互動，比如讓表情嚴肅的年輕人笑一笑，每個桌子的客人都因為聖誕老人的到來感到很開心。來自鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的王先生，帶著全家人來吃飯。他說，聖誕夜因為疫情和治安的關係只是在家裡度過，平時也多是圍繞孩子的活動。25日聖誕節特別帶孩子來吃早茶，看到聖誕老人，孩子很驚喜，還和聖誕老人拍照。

餐廳經理Lucy表示，每年聖誕節早茶時段都是餐廳最忙碌時段，今年聖誕節正好是周末，人潮更洶湧。以往聖誕老人只會在聖誕節現身於包房或者特別活動現場，今年是第一次和大眾見面互動。餐廳還特別準備糖果回饋客人，希望大家都能度過甜蜜的聖誕節。

南加不少華人餐廳和食品零售點在聖誕節都非常忙碌，將在1月22日關店的冠軍食品員工表示，這個周末非常忙碌，尤其滷味很受歡迎，大家喜歡吃的鴨翅、鴨脖、豬腳、滷蛋等都很受歡迎。

天普的大和滷味餐廳25日也忙碌到無人有空接聽電話。

聖誕老人派發糖果。（記者張宏／攝影）
聖誕老人派發糖果。（記者張宏／攝影）
聖誕老人派發糖果。（記者張宏／攝影）
聖誕老人派發糖果。（記者張宏／攝影）
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張...
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）
聖誕老人背著禮物袋現身餐廳。（記者張宏／攝影）
聖誕老人背著禮物袋現身餐廳。（記者張宏／攝影）
大家開心的和聖誕老人合影。（記者張宏／攝影）
大家開心的和聖誕老人合影。（記者張宏／攝影）

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