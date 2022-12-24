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聖誕假日盜竊猖獗 亞市警2天逮7人

記者張宏╱洛杉磯報導
亞市警方23日在一輛可疑車輛內發現大量被偷信件、郵局郵箱鑰匙、毒品和偷來的汽車牌照等贓物。（亞市警局提供）
亞市警方23日在一輛可疑車輛內發現大量被偷信件、郵局郵箱鑰匙、毒品和偷來的汽車牌照等贓物。（亞市警局提供）

聖誕假日盜竊猖獗，亞市警方接連出擊抓捕盜竊嫌犯。亞凱迪亞（Arcadia）警局在23日凌晨和22日下午3時左右，攔截可疑車輛逮捕了四名成年嫌犯和三名未成年嫌犯。

在23日凌晨4時06分，警方攔截了一輛涉嫌近日亞市盜竊案的疑車，並在車內發現了大量被偷竊的信件、郵局郵箱鑰匙、毒品和汽車牌照等贓物。警方逮捕了兩名嫌犯，分別是羅斯密市30歲居民Dan Lopez和鑽石吧38歲居民Tao Mach。此案目前在調查中。

此前22日下午3時14分，亞市警方在Camino Real道和Santa Anita道調查一起住宅盜竊案時，發現兩輛可疑車都和此案有關。在搜查過程中，警方了發現21日一起盜竊案視頻中出現的盜竊工具及疑似被盜的財物。此外，還找到與另一起盜竊案有關的獨特服裝。

因此警方相信，這些嫌疑人與21日一起入室盜竊案有關，他們準備22日再次入室盜竊。乘坐兩輛車的一名成年非裔男性、一名成年非裔女性和三名未成年非裔，均因入室盜竊罪被捕。

警方鼓勵任何了解此案的人們，撥打626-574-5151 聯繫亞市警局，案件編號為22-5352和22-5358。如果想匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 。

非裔 亞凱迪亞 鑽石吧

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