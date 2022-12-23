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芬太尼查扣量 可毒死全南加

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛杉磯執法人員查獲的芬太尼，數量之大足以殺死加州七個縣所有人。（Drug Enforcement Administration臉書）
洛杉磯執法人員查獲的芬太尼，數量之大足以殺死加州七個縣所有人。（Drug Enforcement Administration臉書）

洛杉磯時報報導，2022年，洛杉磯聯邦緝毒署的執法人員共查扣了3800萬劑致命芬太尼，數量之大足可以殺死南加七個縣的居民，包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣（Ventura）、聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）、以及聖塔芭芭拉縣 ( Santa Barbara ）。

據稱，當地聯邦緝毒人員2022年已經查繳芬太尼700萬片，粉劑超過1000磅，占整個全美緝毒總量的10%。聯邦緝毒署洛杉磯辦公室特別探員博德納（Bill Bodner）說，當人們在假日與親友相聚時，尤其需要警惕芬太尼的危害，它可能正在摧毀你的家庭，當親友相聚就餐時，那個空著的位子可能就是芬太尼的受害者。

博德納強調，洛杉磯是芬太尼及其它毒品的主要轉運中心，執法單位持續注意到大量毒品湧入社區。2022年緝毒執法所查獲的芬太尼數量，代表著對維持社區安全的不懈努力，同時為拯救生命，還會繼續履行承諾。

據統計，洛杉磯地區查獲的芬太尼數量為2021年繳獲數量的兩倍多。全美範圍內，執法人員緝獲大約3億7900萬劑強力致命鴉片類藥物（opioid）。所謂鴉片類藥物是具有嗎啡作用的化學物質，使用不當就會對人生命產生危險。聯邦官員表示，多數芬太尼是在墨西哥秘密工廠使用來自中國的化學原料生產。

過去一年，含有芬太尼成分的假冒處方藥片劑數量大量增加，導致聯邦執法單位對公眾發布安全警示。據緝毒官員說，即使是假藥，也能更致命。據聯邦緝毒署2022年11月發布，現在每十顆假藥就有六粒含有致死劑量的芬太尼，比2021年的每十顆中有四粒有所增加。據公共衛生部門統計，洛杉磯縣自2016年以來，當地因服用芬太尼過量致死的人數逐年上升。據統計，2016年有109人死於芬太尼過量，2021年就超過1500人。

洛杉磯 毒品 墨西哥

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