羅省中華會館 四大首長換新人

羅省中華會館2023年四首長順利誕生。左起：林鐘博、胡卓球、李金生、司徒展環。（中華會館提供）

羅省中華會館2023年四首長選舉，分別於12月19日晚上8時競選正副主席，及20日晚上8時競選正副監事長。根據最終投票 結果，李金生團隊高票當選，李金生和司徒展環分別當選正、副主席，胡卓球和林鐘博分別當選正、副監事長。

新當選的中華會館四首長，將聯同校董會、福僑會、福地會暨理監事成員一起，於2023年元旦當天下午4時在會館大禮堂舉行就職典禮，然後由四首長設晚宴答謝僑團首長及各界的支持。

當晚由中華會館前主席馬樹榮擔任選舉大會臨時主席，楊得成和鄺偉生為臨時中文袐書，馬劉愛瓊為英文袐書，共同監督選舉。19日晚上的主席選舉，李金生以41票大勝對手鄺松齡的26票而當選。20日晚上的監事長選舉，胡卓球以41票大勝對手周賜軒的27票而當選。兩位當選人的副手司徒展環及林鐘博亦順利得到支持而當選。

在場的人都祝賀他們高票當選，明年工作一切順利，也相信李金生能夠帶領中華會館走向更美好的未來。 2023羅省中華會館四大首長當選人，(左起) 副主席司徒展環、主席李金生、監事長胡卓球、副監事長林鐘博（記者劉子為╱攝影） 全體合影。（胡卓球提供）

當選監事長的胡卓球表示，自己的競選團隊獲勝非常開心，作為監事長，將會履行好職責，認真執行理事會和監事會通過的議案。今後新的團隊也會努力協作，維護和提升中華會館形象，讓中華會館發展的更好，在即將到來的新一年，中華會館也會舉辦諸多活動，和各社團加強交流，增進與駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處的聯絡，更好的為僑胞服務。