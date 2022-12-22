羅省中華會館 四大首長換新人
羅省中華會館2023年四首長選舉，分別於12月19日晚上8時競選正副主席，及20日晚上8時競選正副監事長。根據最終投票結果，李金生團隊高票當選，李金生和司徒展環分別當選正、副主席，胡卓球和林鐘博分別當選正、副監事長。
新當選的中華會館四首長，將聯同校董會、福僑會、福地會暨理監事成員一起，於2023年元旦當天下午4時在會館大禮堂舉行就職典禮，然後由四首長設晚宴答謝僑團首長及各界的支持。
當晚由中華會館前主席馬樹榮擔任選舉大會臨時主席，楊得成和鄺偉生為臨時中文袐書，馬劉愛瓊為英文袐書，共同監督選舉。19日晚上的主席選舉，李金生以41票大勝對手鄺松齡的26票而當選。20日晚上的監事長選舉，胡卓球以41票大勝對手周賜軒的27票而當選。兩位當選人的副手司徒展環及林鐘博亦順利得到支持而當選。
在場的人都祝賀他們高票當選，明年工作一切順利，也相信李金生能夠帶領中華會館走向更美好的未來。
當選監事長的胡卓球表示，自己的競選團隊獲勝非常開心，作為監事長，將會履行好職責，認真執行理事會和監事會通過的議案。今後新的團隊也會努力協作，維護和提升中華會館形象，讓中華會館發展的更好，在即將到來的新一年，中華會館也會舉辦諸多活動，和各社團加強交流，增進與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的聯絡，更好的為僑胞服務。
此前，李金生和司徒展環分別是中華會館副主席和現任中華會館監事，胡卓球和林鐘博分別是現任中華會館副監事長與中華會館監事會中文秘書。另一競選團隊則為鄺松齡與蔡惠玲參選正副主席，周賜軒與陳志聖參選正副監事長。
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