使用衛生間被拒 華男控空乘「雙標」

C先生認為自己的維權是對仇亞浪潮的一種反抗。（shutterstock）

伴隨著新冠疫情 的仇亞浪潮仍未平息，很多歧視行為雖不造成有形的傷害，卻給受害者留下揮之不散的心理陰影。家住洛杉磯 的泰國裔華僑C先生（化名）是美國某知名航空公司的常客，也是該公司的會員。然而，在最近的一次飛行中，C先生遭受了空乘人員「雙重標準」的對待，該空乘人員不解釋「雙標」的原因，還用威脅語氣要求C先生妥協。

C先生於11月中旬從洛杉磯飛往奧蘭多（Orlando），作為該航空公司會員，C先生的位置選在了頭等艙後的第一排，擁有比普通經濟艙更大的空間。因為C先生坐在經濟艙的最前排，距離後排的衛生間較遠，但經常搭乘飛機的C先生知道前排的衛生間是提供給頭等艙乘客，所以也從未打擾和使用過。

C先生的機票顯示C先生確實是該航空公司的會員。（受訪者提供）

飛機快要降落時，是乘客使用衛生間的高峰期。C先生回頭看後排的衛生間已經排起長隊，同時，他發現自己身旁通往頭等艙的簾子已被拉了起來，有好幾位非頭等艙的乘客前去使用。於是，C先生也站起來想使用前排的衛生間。

然而，C先生剛走到衛生間門口，就被一位空乘人員攔下來，該空乘用不友善的語氣要求C先生使用後排的衛生間。C先生問空乘為什麼不阻止之前其他非頭等艙的乘客，卻只攔截自己。空乘也沒有給出原因，只是繼續要求C先生到後排使用衛生間，不然就用通訊設備將此事舉報給機長。無奈之下，C先生只能走到後排並等了15分鐘才終於進入衛生間。

C先生明白頭等艙衛生間的專享性質，但不理解為什麼只有自己被拒之門外。他認為這和自己的長相和種族有關，C先生指出，其餘成功使用了頭等艙衛生間的都是白人，只有自己是黑頭髮、黃皮膚的亞洲人。同時，他也不滿意空乘人員對待客人的態度。C先生觀察到該空乘是專門服務頭等艙客人的，極可能是乘務長，照理應更熱情和專業地與客人溝通。

C先生在該事件發生後給該航空公司發電郵投訴，希望能得到一個合理解釋或道歉。然而一個月快過去了，他還未得到來自航空公司的任何回覆。C先生認為，這件事雖然不大，但他需要為自己維權，也是對仇亞浪潮的一次反抗。

當然，一位空乘人員的態度和行為並不能代表整個航空公司。近期搭乘C先生所選擇的航空公司的另一航班的華女 小胡表示，她對從奧斯汀（Austin）飛往洛杉磯的體驗十分滿意，途中空乘人員注意到她暈機不舒服，立馬幫她調整座位，並提供嘔吐用的塑料袋，讓她感到關懷備至。