美中物流業者 跨境電商交流

中國貿促會駐美總代表趙振格（左四）等參觀洛杉磯華資物流企業。（記者楊青／攝影）

應美中廣東總商會（美國粵商會）、美中物流總商會會長張鐵流邀請，中國國際貿易促進委員會駐美總代表趙振格一行，聖誕節前夕專程前來南加州 ，就推動中美企業界交流與合作、加強雙邊物流產業鏈合作、跨境電商 品牌的知識產權保護，以及進出口檢驗檢疫流程操作等，進行了座談和廣泛交流。

南加 州30多家華資物流公司和跨進電商代表參加座談。美中物流總商會監視長謝少華表示，洛杉磯是美中兩國經貿最活躍的地方，也是美中物流海運、空運最繁忙地區。南加州聚集了全球最大最多的物流企業，其中相當大部分由華人經營，在貨物代理、清關、提櫃、倉儲以及諮詢、跨境支付、融資、全美境內運輸等具有優勢。

中檢集團美洲區域總監李飛，在座談會上介紹了中檢集團的服務項目，並表達與在美華資物流企業和跨境電加強合作，在進出口貨物檢驗檢疫等方面更好服務的願望。

應美中廣東總商會、美中物流總商邀請，中國貿促會駐美總代表趙振格一行聖誕節前夕專程前來南加州。（記者楊青／攝影）

中國南方航空物流有限公司北美區域營銷中心副總經理梁粵輝在座談中表示，中國南方航空公司物流板塊將在A股上市，作為中美空運的主力，不斷開拓新的空運物流航線，將會積極配合商會企業，攜手發展。

美中物流總商會的會員們也在座談會上提出華資物流企業面臨的問題和挑戰，包括像牛油果等南美特產的深加工產品進口中國所遇到的挑戰。