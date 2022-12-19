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裝修工怎麼找？ 試試4大途徑

洛杉磯訊
在Thumbtack平台上搜索服務於蒙市電工的示範，所有信息一目了然。（截圖自Thumbtack）
在Thumbtack平台上搜索服務於蒙市電工的示範，所有信息一目了然。（截圖自Thumbtack）

居住在美國，擁有獨立住宅的同時，也面臨著更多裝修和維修的問題，如果無法自力更生，就需要求助於專業人士。但如何找到靠譜的本地技工師傅呢？本文為您整理出四大途徑。

首先需要明確，本地生活服務(Local servicces)包含的項目十分廣泛，其中與房屋裝修維修相關的通常有：裝修、翻新、屋頂、地基、泳池、院子、園藝、水電工、大件電器維修等。

一、可直接聯繫技工的平台

這類平台的代表有Thumbtack、 TaskRabbit和Homeadvisor。

此類平台會審核服務方的資質，為用戶過濾掉不合規範的商家。用戶可以在平台上看到服務項目、報價、服務者資質、服務區域、服務評價等信息。

用戶可以根據需求進行搜索，與服務方溝通，並決定是否需要購買服務。見圖是在Thumbtack平台上搜索服務於蒙市電工的示範，所有信息一目了然。

二、鄰里交流互助平台

Nextdoor是一個以社區為單位，讓鄰居之間能交流互助的信息平台。平台上會發布治安警示、社區活動、服務推薦等。與之類似的平台還有Neighbors。在此類平台上，可以搜索想找的服務，然後看鄰居是否有推薦和評價。

三、分類信息平台

此類平台大家並不陌生，具有代表性的有Craigslist、 Google Reviews、Yelp等。在平台上輸入想尋找的服務，就能看到相關信息。

但此類平台有些不會過濾和認證商戶，Craiglist並沒有用戶評價，所以服務方的質量可能會參差不齊。可以用此類平台尋找一些小型項目，如清潔、剪草等，但做大項目需謹慎。也要謹慎考量此類平台上的排名，部分排在前面的可能是廣告。

四、本地各種群組

華人社群裡也不乏靠譜且價格實惠的服務方，華人服務方很多不會在上述美國主流平台上做宣傳，需要在本地華人訊息群裡尋找。

這些群组一般會有具體的主題，比如二手群、裝修群、月嫂群等。在群裡可以直接提問，並獲得即時的訊息。當然，也要注意群裡會有一些來打廣告的服務方，要自行篩查。

世界日報數位平台之一「世界分類網」裡也有「生活服務」的信息，可以在此處尋找您想要的服務。

華人 社群 世界日報

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