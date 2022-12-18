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餵食郊狼 恐致反襲人類

記者朱敏梓／洛杉磯報導
此前在聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills），視頻捕捉到一隻郊狼咬住兩歲女童左腿拖行。（KTLA)
此前在聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills），視頻捕捉到一隻郊狼咬住兩歲女童左腿拖行。（KTLA)

近期洛杉磯頻發郊狼襲擊人事件，不久前還有一位兩歲幼童被郊狼咬傷左腿，對此野生動物專家表示，人類在很大程度上應為這一連串郊狼襲擊人類和寵物的事件負責。

視頻來源：KTLA/記者朱敏梓後製

Humane Wildlife Control Inc. 的首席執行官 Rebecca Dmytryk 說，通常情況下，土狼非常害羞，想避開人，他們很膽小。事實上是人類導致郊狼的這種行為，襲擊的情況往往都是因為他們受人餵養前來覓食。

最近發生一連串郊狼襲擊事件。就在12月11日(周日)，在洛杉磯市格蘭那達山 (Granada Hill）一戶人家，兩隻吉娃娃Gizmo 和 Salem，在後院被一對跳過六呎高牆的郊狼襲擊。在一次類似的襲擊中，87 歲的阿爾文尤森 (Alvin Yousen) 失去了他心愛、名為諾基亞的雪納瑞犬，因為郊狼越過柵欄，並在後院咬死了他的狗。

近日在聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills），視頻捕捉到一隻郊狼襲擊一名蹣跚學步的幼兒，最後該郊狼被捉捕並遭安樂死。

Dymtryk 說，「洛杉磯市政府必須改變他們處理此事的方式」。這位郊狼專家表示，照片和視頻證實，人們在Shoup Park為郊狼留下食物和水，該公園距離這位兩歲幼童被襲擊的地方僅幾個街區。「在其中一個視頻中，你會看到一些人每天在特定時間在 Shoup 背面的特定位置餵食郊狼」

Dymtryk 說，這減輕了土狼對人類的天生恐懼，並導致更危險的遭遇。 她指著未密封的公共垃圾桶說，這是野生動物另一個食物來源。

Dymtryk 呼籲，洛杉磯市和周邊社區實施應對計劃。「我們希望這座城市做出改變。 希望他們採用漸進的郊狼應對計劃，並承諾貫徹執行。希望州政府取締餵養這些郊狼的人」。

專家還提醒，不要將寵物的食物留在外面，尤其是在外面放過夜，這會吸引郊狼，而且小寵物也不應單獨留在外面。 如果確實遇到郊狼，應該試著把它嚇跑，因為這種動物通常害怕人類。

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