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GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

記者丁曙╱綜合報導
性虐待狂殺人犯Franc Cano（左）和Steven Dean Gordon（橙縣警察局）
性虐待狂殺人犯Franc Cano（左）和Steven Dean Gordon（橙縣警察局）

橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）15日發布消息，一名被定罪的性虐待狂卡諾（Franc Cano）被橙縣高院判處終身監禁不得假釋，他被控綁架和性侵四名女子，並在特殊情況下謀殺了她們。他的共犯高登（Steven Dean Gordon）也是一名被定罪的性虐待狂，已於2017年被判處死刑。

2014年3月，警方在安那罕（Anaheim）一家回收廠的傳送帶上發現了DNA和GPS監測數據，與一名20歲女性的死有關，這兩名男子被確定為嫌疑人。但其他受害者的屍體一直沒有找到。

2014年10月2日，來自安那罕的36歲的卡諾 (Franc Cano)被大陪審團起訴，罪名包括四項特殊情況謀殺罪、四項強姦重罪、強姦過程中的特殊情況謀殺罪、多起謀殺罪、說謊罪和綁架罪。他被判處終身監禁不得假釋。

卡諾曾經面臨死刑判決，但橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）對案件進行徹底審查，與受害者家屬進行磋商，並收到了辯方的減刑陳述。在此過程之後，在特殊情況委員會和安那罕首席警探特拉普（Julissa Trapp）的一致支持下，對卡諾判處終身監禁不得假釋是適當的懲罰。卡諾被告知這一決定，表示他願意按照指控認罪。

同案犯高登，53歲，來自安那罕，已於2014年10月2日被大陪審團起訴。2016年12月15日，陪審團裁定他犯有四項特殊情況謀殺重罪，以及綁架和多次謀殺。2017年2月3日被判處死刑。

四名受害人分別是Jarrae Nykkole Estepp，21歲；Kianna Jackson，20歲；Josephine Vargas，34歲；Martha Anaya，28歲。

盡管卡諾和戈登都是登記在案的性犯罪者（registered sex offender），受到GPS的監控，但在 GPS 監控期間，卡諾和戈登依然色膽包天，照樣在安那罕和聖安那的街道上，尋找性工作女子（sex workers）為獵物。

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