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華埠送暖 300多家庭喜領大禮包 民眾排長龍領取

記者王若然／洛杉磯報導
民眾大排長龍等待領取禮包。（記者王若然／攝影）
民眾大排長龍等待領取禮包。（記者王若然／攝影）

當天發放300多份禮包。（記者王若然／攝影）
當天發放300多份禮包。（記者王若然／攝影）

洛杉磯華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)與南加州華人律師協會(Southern California Chinese Lawyers Association，SCCLA)17日在華埠舉辦「第36屆佳節送暖」活動，為300多個低收入家庭送上大禮包，幫助他們歡度佳節。

當天上午9時未到，位於華埠的國泰世華銀行停車場外就排起了長龍，他們大都是亞裔長者。當天預計發放325份節日大禮包，還有約60份給不方便來領取的民眾送貨到家。

南加州華人律師協會2022年會長陳詩靈（Celene Chan Andrews）介紹說，因為疫情未散，禮包內除了幾種吃食外，還有新冠自篩試劑。食品包括零食、罐頭、醬料、水果等，一部分是從華人超市購買的，另一部分則是廠商捐獻的。她說，南加州華人律師協會與華埠服務中心合辦這項活動已經很多年了，過去兩年因疫情嚴重無法舉辦現場活動，僅能發放禮物卡給予弱勢家庭，今年很開心能夠再次與大家當面散播溫暖。

主辦單位負責人（左起）伍競群、陳詩靈、吳紹榮、張志堅。（記者王若然／攝影）
主辦單位負責人（左起）伍競群、陳詩靈、吳紹榮、張志堅。（記者王若然／攝影）
左起：張志堅、伍競群、華埠服務中心董事Gloria Tang、吳紹榮。（記者王若...
左起：張志堅、伍競群、華埠服務中心董事Gloria Tang、吳紹榮。（記者王若然／攝影）

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，這300多個家庭都是需要關切的低收入群體，通過篩選才可以領取禮包，不僅因為禮包數量有限，而且希望能夠精準地送到真正需要幫助的人們。領取對象中，有居住在華埠的老人，也有該區域之外的人。今年共募集了約2萬5000多元購買物資，現場還有免費玩具送給有小孩的家庭。

華埠服務中心董事局主席吳紹榮（Vinh T. Ngo）、副主席張志堅也出席了當天的活動。吳紹榮也是新上任的蒙特利公園市市議員，他說，在這個社區還有很多需要幫助的人。該活動已經舉辦很多年，起初的形式比較簡單，如今發展壯大，禮品包內的物品也越來越豐富。華埠服務中心致力於融入、回饋社區。張志堅也是新就職的聖瑪利諾學區（San Marino USD）第六任教委，他認為，這是每年年末最有意義的活動之一。在後疫情時代，人們有很多焦慮，希望借此活動表達對社區的關心。

現場志工為佳節送暖活動打包。（記者王若然／攝影）
現場志工為佳節送暖活動打包。（記者王若然／攝影）
第36屆佳節送暖活動志願者大合影。（記者王若然／攝影）
第36屆佳節送暖活動志願者大合影。（記者王若然／攝影）

當天有百餘位志願者到場幫助打包、分發禮品袋。除了以上兩個主辦單位，第一共和銀行(First Republic Bank)團隊、中華民國僑務諮詢委員謝傳佐、以及演員Kiki Yeung等人士也到場擔任志願者。第一共和銀行等個人和單位也為這場活動捐獻了資金。華埠國泰世華銀行也為當天的活動免費提供停車場地。

華埠 華人超市 低收入

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