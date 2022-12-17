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美華銀行公會將重啟社區講座

洛杉磯訊
美華銀行公會會長劉建虹（右）、理事長何興華（左）出席節日慶典，與同業們一起歡度假日。（美華銀行公會提供）
美華銀行公會會長劉建虹（右）、理事長何興華（左）出席節日慶典，與同業們一起歡度假日。（美華銀行公會提供）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）於12月9日在亞凱迪亞市舉行年度節日慶典。洛杉磯地區近30家銀行代表及會員共襄盛舉。主辦方不僅邀請到加州金融監理主管機關官員分享最新金融法規，還有針對金融發展走向和投資環境的專題演講，內容豐富實用，受到廣大好評。

FDIC執行主席Martin Gruenberg、區域主管Robert McGibbon、DFPI副區域總監Sukyee Lok和中國駐洛杉磯領事館商務參贊劉怡、均肯定了美華銀行公會過去一年不遺餘力提攜少數族裔群體，以及熱心社區發展所作出的貢獻。

美華銀行公會會長劉建虹表示，該次活動邀請華美銀行數位銀行主管分析東西方數位銀行的發展差異，以及投資理財公司Performance Trust主管分享當下的市場風險等議題。

 2022年美華銀行公會舉辦多場金融講座，內容包括金融理財相關的市場上關於房地產借貸的熱門話題、疫情後在美投資的趨勢、展望2023年經濟和風險管理，以及企業、生活相關的後疫情時代企業人力資源管理需要了解的勞工法、購買法拍屋須知、解析新冠病毒目前的趨勢及後疫情時期的健康新生活等議題。每次講座都吸引超過百名聽講者參與。

 劉建虹指出，30年來，美國華資銀行規模和數量都有顯著增加，華資銀行為社區民眾提供各種金融服務、貸款融資，幫助他們在美國置產創業，與華裔社區聯繫緊密。美華銀行公會計畫明年重啟社區講座，持續發揮公會作為華資銀行之間交流紐帶的作用，也為廣大民眾帶去最新的金融法規、稅務稅法以及投資理財等資訊。

 美華銀行公會自成立以來，致力於爭取華資銀行在主流社會的關係和地位。公會注重與地方社區、政治人物及地方官員的互動，針對當前銀行經營趨勢及法律變動做出正確應對措施。這樣能為華資銀行在主流社會爭取更多機會，也幫助他們拓展銀行客戶。如今，美華銀行公會不僅代表著聯合數百億美元資產強而有力的聲音，亦對美國經濟的發展成長貢獻卓著。

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