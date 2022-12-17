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贈新冠檢測劑 蒙市每人兩盒

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
蒙市提供居民免費新冠檢測盒，每人可領兩盒（pexels）
蒙市提供居民免費新冠檢測盒，每人可領兩盒（pexels）

在華埠服務中心的慷慨捐贈下，蒙特利公園市（Monterey Park ）宣布，向所有居民提供免費的新冠家用檢測盒。隨著新冠確診率和住院率在洛杉磯逐漸升高，再加之聖誕、跨年等節日季的到來，確保自己和家人的健康十分重要。洛杉磯縣公共衛生局建議出席社交聚會之前檢測，尤其是聚會中可能有新冠患者。

市民要領取免費的家庭測試包，可以在開放時間前往蘭利老人中心（Langley Senior Center）或蒙特利公園市立圖書館（Bruggemeyer Library），每位市民可領取兩盒。蘭利老人中心位於400 West Emerson Avenue，市立圖書館地址為318 South Ramona Avenue。

蒙市消防局還與華埠服務中心合作，將於 2023 年 1 月 12 日(周四)上午 10時 至中午 12時提供免費疫苗接種服務。接種疫苗地址在巴恩斯公園(Barnes Park)毗鄰市政廳和體育館之間。屆時將提供免費的輝瑞/莫德納新冠加強針和流感疫苗。市民無需預約即可前往，任何六個月及以上的人群，在接種第二劑疫苗間隔六個月之後，都可以施打疫苗加強針。

此外，洛杉磯縣公共衛生局在位於 1301 Avenida Cesar Chavez的東洛杉磯學院（East Los Angeles College） 設置了一個檢測點，該檢測點僅可開車進行檢測。 有關詳細信息，請訪問 https://covid19.lacounty.gov/testing。

流感疫苗 檢測 洛杉磯

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