台灣華語文學習中心 南加設4所

112年歐洲地區包含瑞士小旺萊文化協會、比利時旅比華僑中山學校、德國福爾摩沙中文學校以及捷克臺灣協會等4所僑校(團)新設置臺灣華語文學習中心。（僑委會提供）

僑委會近日發布將於2023年在「台灣華語文學習中心」新設置華語文學習中心，設點包括美國22所，德國 、比利時、捷克、瑞士等各國各一所，共計26所。美國22所新的「台灣華語文學習中心」包括南加州 四所，即洛杉磯慈濟人文學校、南加 州洛杉磯西區中文學校、羅省中華孔教學校、聖地牙哥北郡中文學校。

僑委會童振源委員長表示，為掌握現今海外華語文市場擴展契機，並值國際新局，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，並具體規劃以美國及歐洲為主要地區，輔助僑校和僑團成立「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，招收當地社區之主流人士，使其成為推廣具台灣特色華語文教學之據點。僑委會2021年協輔美國、英國、法國及德國共18所僑校設置「台灣華語文學習中心」，2022年賡續推動新設置25所，迄今總計43所，包含美國34所、英國和法國各兩所、德國、愛爾蘭、瑞典、奧地利及匈牙利各一所。

今年海外僑校（團）踴躍申請新設置「台灣華語文學習中心」，計有美國、德國、比利時、捷克及瑞士等五國、16個地區、28所僑校（團）新申請設置。