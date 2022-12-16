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台灣華語文學習中心 南加設4所

洛杉磯訊
112年歐洲地區包含瑞士小旺萊文化協會、比利時旅比華僑中山學校、德國福爾摩沙中文學校以及捷克臺灣協會等4所僑校(團)新設置臺灣華語文學習中心。（僑委會提供）
112年歐洲地區包含瑞士小旺萊文化協會、比利時旅比華僑中山學校、德國福爾摩沙中文學校以及捷克臺灣協會等4所僑校(團)新設置臺灣華語文學習中心。（僑委會提供）

僑委會近日發布將於2023年在「台灣華語文學習中心」新設置華語文學習中心，設點包括美國22所，德國、比利時、捷克、瑞士等各國各一所，共計26所。美國22所新的「台灣華語文學習中心」包括南加州四所，即洛杉磯慈濟人文學校、南加州洛杉磯西區中文學校、羅省中華孔教學校、聖地牙哥北郡中文學校。

僑委會童振源委員長表示，為掌握現今海外華語文市場擴展契機，並值國際新局，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，並具體規劃以美國及歐洲為主要地區，輔助僑校和僑團成立「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，招收當地社區之主流人士，使其成為推廣具台灣特色華語文教學之據點。僑委會2021年協輔美國、英國、法國及德國共18所僑校設置「台灣華語文學習中心」，2022年賡續推動新設置25所，迄今總計43所，包含美國34所、英國和法國各兩所、德國、愛爾蘭、瑞典、奧地利及匈牙利各一所。

今年海外僑校（團）踴躍申請新設置「台灣華語文學習中心」，計有美國、德國、比利時、捷克及瑞士等五國、16個地區、28所僑校（團）新申請設置。

僑委會將提供「台灣華語文學習中心」多元輔助措施，以協導其發展成為當地18歲以上主流人士學習華語文，及推廣具台灣特色之華語文教學之重要據點之一。各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地政府官員、學區主管、教授、工程師報讀，相關成果獲得美國在台協會（AIT）的肯定與支持，期盼透過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美主流社區分享台灣華語文教育，不僅提供主流社會成年人士學習具台灣特色華語文的機會，並邀請學華語之歐美青年到台灣參加青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030雙語國家」之目標。

112年新設置臺灣華語文學習中心美國分布圖，共有22所推廣具臺灣特色之正體字華語...
112年新設置臺灣華語文學習中心美國分布圖，共有22所推廣具臺灣特色之正體字華語文教育。（僑委會提供）

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