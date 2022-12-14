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巴沙迪那學區玫瑰花蕾花瓶設計競賽 6學生獲獎

記者丁曙／巴沙迪那報導
巴沙迪那學區玫瑰花蕾花瓶設計競賽小學組優勝者和組委會官員合照。（PUSD）
巴沙迪那學區玫瑰花蕾花瓶設計競賽小學組優勝者和組委會官員合照。（PUSD）

2023年元旦玫瑰遊行（Parade of Roses）即將到來，配合花車遊行的巴沙迪那學區（PUSD）玫瑰花蕾花瓶競賽（Rose Bud Vase Contest）揭曉，小學組和初中組學生各有三人得獎，展示了他們的藝術潛力。

製作裝飾玫瑰花瓶比賽，是玫瑰遊行組委會為學區中小學的藝術家們贊助的年度活動。今年學生們創作了代表2023年玫瑰花車遊行主題「轉折」的作品，由溫斯科特（Amy Wainscott）領導的玫瑰錦標賽委員會，從小學組和初中組各選出前三名得獎藝術家。

初中組（Middle School Division）的三名得獎者是，第一名Tiffany Swarovski，第二名Helen Bairstow，第三名Lukas De Los Santos。小學組（Elementary Division）三位得獎人是第一名Jean Tirona，第二名Ramona Bradford，第三名Xaivyen Warren。

巴沙迪那玫瑰遊行組委會為巴沙迪那學區四到八年級的學生提供一個有趣的年度比賽，讓他們發揮想像力，設計和繪製經典的玫瑰花蕾花瓶。有的得獎小學生說，玫瑰遊行中的花車每年都有創新，所以自己做了一個花瓶來展示夢想，希望新的一年裡病毒會消失，一切都恢復正常，這樣人們就可以高高興興地一起去看玫瑰花車遊行了。

巴沙迪那學區很重視藝術教育課程，項目包括全明星樂隊、全明星音樂劇、音樂教育、視覺藝術教育、玫瑰遊行戲劇與舞蹈教育、教師藝術課程等，玫瑰花瓶設計屬於「玫瑰遊行」的一部分。

巴沙迪那學區玫瑰花蕾花瓶設計競賽初中組優勝者和組委會官員合照。（PUSD）
巴沙迪那學區玫瑰花蕾花瓶設計競賽初中組優勝者和組委會官員合照。（PUSD）

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