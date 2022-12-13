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金融工程前景優 碩士底薪估12.2萬

記者劉子為／洛杉磯報導
洛杉磯加大金融工程專業不乏華人面孔。（記者劉子為／攝影）
洛杉磯加大金融工程專業不乏華人面孔。（記者劉子為／攝影）

在當今競爭日益激烈的環境中，許多華人學生和家長在選擇專業時，首要關注的就是就業前景和薪資狀況。除了熱門的電腦(計算機)專業，洛杉磯加大安德森商學院（UCLA Anderson）的金融工程碩士（Master of Financial Engineer）專業也頗受青睞，上一屆的畢業生平均底薪約11萬5000元，這一屆會更高，估計約12萬2000元。

洛杉磯加大安德森商學院金融工程碩士9日舉行盛大的畢業典禮，畢業生中能看到多張華人面孔。這些年輕學子馬上要奔赴社會，擁抱雖充滿挑戰卻也待遇體面的未來。

金融工程是一門新興學科，是綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科。該專業的學習內容廣泛，主要概括為兩部分，一是資產定價，通過數學模型給複雜金融產品進行定價；二是預測未來，奠基於對歷史數據的分析。

華女畢業生小袁表示，她大學就學習金融，在探索了金融學的不同方向後，發現最感興趣的是如何用數學模型解決問題，所以在申請研究生時，選擇金融工程專業。提及同學們所選擇的職業，主要也是兩個方向，一是進入賣方，比如投資銀行的市場部門，給產品做定價；二是進入買方，比如基金，做資產管理和量化研究；同時因為專業涉獵廣泛，也有人會從事數據分析。不過小袁更喜歡做研究，打算申請博士探索學術道路。

洛杉磯加大商學院金融工程碩士第22屆畢業生合照。（記者劉子為／攝影）
洛杉磯加大商學院金融工程碩士第22屆畢業生合照。（記者劉子為／攝影）

金融工程專業的薪資狀況十分不錯，一畢業生透露，第22屆同學中有人已收到底薪15萬的錄取通知（offer），且是中國學生。根據洛杉磯加大商學院職業發展中心提供的報告，21屆的金融工程碩士生平均底薪約11萬5000元，最低約7萬3000元，平均獎金約1萬3000元。職業發展中心主任Amber表示，根據目前所收到的消息，22屆畢業生平均薪資估計會更高，約12萬2000元。

近年，選擇金融工程專業的華人學生愈來愈多。據悉，洛加大金融工程碩士項目總人數約80，其中近一半是華人學生，第二多的是印度學生。

根據最近出爐的QS World University Rankings世界大學排名，洛加大安德森商學院金融工程專業，排行世界第二，學院也位居世界商學院前列。

洛杉磯加大 華人 洛加大

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