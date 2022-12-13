我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

寵物專題／新冠疫期良伴 寵物市場消費增長

記者啟鉻／洛杉磯報導
受救助動物。（受訪者提供）
受救助動物。（受訪者提供）

新冠疫情侵擾兩、三年，避疫生活有時要隔離，難免更孤獨；可愛的寵物就成了陪伴寂寞最好的伴侶。加上美國社會習慣性地溺愛寵物，或者愛以寵物驕其親友，展示自己的愛心，寵物市場更是隨著疫情蓬勃發展，處處商機，周邊商品也隨之大賣。

寵物消費市場增長已成為大趨勢。據市場報告，從全球來看，寵物消費銷售額2022年已達到2600多億元，預計未來5年將增至3500億元。近十年來，寵物市場消費增勢愈加明顯，相關調查機構指出，在國際寵物市場大趨勢下，未來三年，美國國內寵物市場呈現多個新特點，值得消費者關注。

寵物市場調查專家霍瓦斯（Josh Howarth）日前發表未來美國寵物消費市場新趨勢調查。他指出，美國國內寵物市場消費額一直在持續增加，2011年是509.6億元，10年後增至1200多億元，國內總市場規模增長100%。從未來發展看，依舊有擴大空間，呈現多個發展新趨勢。

據統計過去十年間，網上搜索「提供寵物狗的大麻補充食品」（CBD for dogs）成倍增加。調查機構Grand View Research分析，寵物補充劑領域至2027年銷售額將達到10億元，頗受消費者青睞的還有寵物狗維生素、貓魚油以及利於寵物各類益生菌等。但增長最快的是含有大麻二酚（CBD）的寵物食品補充劑。

CBD寵物補充劑增長迅速，原因包括：已經有生產商提供這類食品補充劑；由於視寵物為人生親密夥伴，主人希望提供寵物專有CBD食品；醫學專家早期研究表明，CBD油可以有效緩解犬骨關節炎，該病會影響五分之一在一歲以上的寵物狗。

其他新趨勢還有：寵物消費市場不斷推出新產品，比如：寵物濕巾（Pet Wipes）原來是寵物如廁後，主人用在寵物身上的濕毛巾。現在品類更多五花八門，在網上搜尋，可以找到近300個品牌寵物濕巾。其他還有寵物牙膏，還有高科技公司為寵物設計的一種電池供電，可與無線網路連接的垃圾箱，每次使用後可自動清潔。而稱得上是豪華的寵物優格機已經上市，還有可以根據寵物貓尿液PH值變化顏色的智能貓砂盒。

冷藏寵物狗糧也是目前整個寵物消費市場中，增長最快的寵物消費產品。據Pet Biz Marketer統計數據，寵物食品約佔所有寵物行業銷售額四分之三。而部分寵物產品公司就是通過推出全新類型的寵物食品，吸引業界關注。同時，根據權威獸醫學院研究，有超過一半的寵物主人，喜歡提供狗、貓生鮮食，所以生產這類寵物食品，很有市場前景。

寵物消費市場DTC（Direct to Consumer)線上銷售漸成主流，這還「歸功」於疫情大流行。比如在疫情開始初期的2020年3月，寵物消費品出售增加了超過一半。電子商務興起，讓寵物主人轉向在線零售商尋求購物選擇、便利和價格。寵物保險市場也在持續增長。據統計，過去十年，寵物保險市場增長了超過80%。預計今後六年，將以平均每年超過16%的比例增長。

最後，寵物主人對天然寵物食品愈加青睞。據相關寵物營養研究機構市場統計，通過對2181名寵物主人一項調查結果，有43.6%的人將寵物食物健康放在首位，過去十年，在網上搜索某種品牌天然寵物食品及食物補充劑的消費者，增加了近四倍。

疫情 醫學 大麻

上一則

寵物專題／寵物領養增加 催生網路服務商機

下一則

金融工程前景優 碩士底薪估12.2萬

延伸閱讀

推在地口味、強打廣告 瑪氏想要消費者吃下更多巧克力

推在地口味、強打廣告 瑪氏想要消費者吃下更多巧克力
旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備

旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備
正官庄高級紅蔘產品 高麗蔘萃取液 引進美國市場

正官庄高級紅蔘產品 高麗蔘萃取液 引進美國市場
惡魔島遊船擱淺 2人3狗平安獲救

惡魔島遊船擱淺 2人3狗平安獲救
惡魔島遊船擱淺 金山海岸警衛隊救援

惡魔島遊船擱淺 金山海岸警衛隊救援
促代謝 營養補充劑恐增「罹癌」風險

促代謝 營養補充劑恐增「罹癌」風險

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿