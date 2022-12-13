寵物專題／新冠疫期良伴 寵物市場消費增長

受救助動物。（受訪者提供）

新冠疫情 侵擾兩、三年，避疫生活有時要隔離，難免更孤獨；可愛的寵物就成了陪伴寂寞最好的伴侶。加上美國社會習慣性地溺愛寵物，或者愛以寵物驕其親友，展示自己的愛心，寵物市場更是隨著疫情蓬勃發展，處處商機，周邊商品也隨之大賣。

寵物消費市場增長已成為大趨勢。據市場報告，從全球來看，寵物消費銷售額2022年已達到2600多億元，預計未來5年將增至3500億元。近十年來，寵物市場消費增勢愈加明顯，相關調查機構指出，在國際寵物市場大趨勢下，未來三年，美國國內寵物市場呈現多個新特點，值得消費者關注。

寵物市場調查專家霍瓦斯（Josh Howarth）日前發表未來美國寵物消費市場新趨勢調查。他指出，美國國內寵物市場消費額一直在持續增加，2011年是509.6億元，10年後增至1200多億元，國內總市場規模增長100%。從未來發展看，依舊有擴大空間，呈現多個發展新趨勢。

據統計過去十年間，網上搜索「提供寵物狗的大麻 補充食品」（CBD for dogs）成倍增加。調查機構Grand View Research分析，寵物補充劑領域至2027年銷售額將達到10億元，頗受消費者青睞的還有寵物狗維生素、貓魚油以及利於寵物各類益生菌等。但增長最快的是含有大麻二酚（CBD）的寵物食品補充劑。

CBD寵物補充劑增長迅速，原因包括：已經有生產商提供這類食品補充劑；由於視寵物為人生親密夥伴，主人希望提供寵物專有CBD食品；醫學 專家早期研究表明，CBD油可以有效緩解犬骨關節炎，該病會影響五分之一在一歲以上的寵物狗。

其他新趨勢還有：寵物消費市場不斷推出新產品，比如：寵物濕巾（Pet Wipes）原來是寵物如廁後，主人用在寵物身上的濕毛巾。現在品類更多五花八門，在網上搜尋，可以找到近300個品牌寵物濕巾。其他還有寵物牙膏，還有高科技公司為寵物設計的一種電池供電，可與無線網路連接的垃圾箱，每次使用後可自動清潔。而稱得上是豪華的寵物優格機已經上市，還有可以根據寵物貓尿液PH值變化顏色的智能貓砂盒。

冷藏寵物狗糧也是目前整個寵物消費市場中，增長最快的寵物消費產品。據Pet Biz Marketer統計數據，寵物食品約佔所有寵物行業銷售額四分之三。而部分寵物產品公司就是通過推出全新類型的寵物食品，吸引業界關注。同時，根據權威獸醫學院研究，有超過一半的寵物主人，喜歡提供狗、貓生鮮食，所以生產這類寵物食品，很有市場前景。

寵物消費市場DTC（Direct to Consumer)線上銷售漸成主流，這還「歸功」於疫情大流行。比如在疫情開始初期的2020年3月，寵物消費品出售增加了超過一半。電子商務興起，讓寵物主人轉向在線零售商尋求購物選擇、便利和價格。寵物保險市場也在持續增長。據統計，過去十年，寵物保險市場增長了超過80%。預計今後六年，將以平均每年超過16%的比例增長。

最後，寵物主人對天然寵物食品愈加青睞。據相關寵物營養研究機構市場統計，通過對2181名寵物主人一項調查結果，有43.6%的人將寵物食物健康放在首位，過去十年，在網上搜索某種品牌天然寵物食品及食物補充劑的消費者，增加了近四倍。