南加港澳之友會就職典禮 歌聲笑聲不斷

南加州港澳之友會新一屆職員宣誓。（主辦單位提供）

南加州 港澳之友會就職典禮暨聖誕節 聯歡會，日前在華埠金龍酒家隆重舉行。洛杉磯縣高等法院法官周本立應邀主持職員宣誓、蒙特利公園市市議員饒影凡擔任見證，200位僑團首長共襄盛會。

就職典禮暨聯歡會舉行前，由陳李碧清向團隊報佳音，歡快的歌聲為大會揭開序幕，會場洋溢著聖誕節日氣氛。

早年從香港移居洛杉磯的周本立表示，感謝港澳之友會過去30年來凝聚港澳移民，服務社區的貢獻。

新任會長蔣郭慧珍也感謝陳燦培主席過去十多年擔任會長期間，對會務的貢獻，包括舉辦港澳回歸周 年慶。

港澳之友會合唱團演唱了《東方之珠》、《萬水千山總是情》、《友誼之光》等香港經典流行歌曲，饒影凡並應邀上台高歌一曲，更添喜慶。

港澳之友會合唱團與嘉賓相聚同樂。（主辦單位提供）

當晚餘興節目豐富，除了芭蕾舞、勁樂舞蹈團《排舞表演》外，美國少兒京劇學校六歲小朋友表演《楊門女將之穆桂英探谷》為大家帶來驚喜，台下掌聲不絕。聖誕老人騎著馴鹿鲁道夫出場，帶領著熊貓派發聖誕禮物，以及500美元現金大抽獎，令熱鬧氣氛倍添高潮。

南加 州港澳之友會2023至2024年職員名單為：會長蔣郭慧珍、主席陳燦培、副會長黃瑞好及梅紅；秘書長楊得成及蔣馬援；監事長謝吳坤儀及李健民；財臣伍國勝及李美琴；核數陳李碧清；公關梁焯榮；港澳歌詠團團長梁玉霞；董事劉光明及李美娟；法律顧問李錦生；顧問張素久、康永華、方杰洲、吳玉熙、莊佩源、張自豪、李金生、雷樹欽、梁紅珍、黃兆棟及譚瑞進。