年捐100萬台幣回饋母校 古紹崙獲台灣明新科大傑出校友

艾迪索科技董事長古紹崙(右)獲明新科大校長劉國偉頒贈111學年度傑出校友獎，他將連續十年捐贈「人才研發獎助金」新台幣100萬，激勵母校師生投入教學研發。（明新科大提供）

位於洛杉磯縣核桃 市的艾迪索（ADESSO）科技公司的董事長古紹崙，12月初返台出席母校明新科技大學「2022工程科技技術應用研討會」，在開幕式中榮膺「111學年度傑出校友獎」，表彰他從2021年起每年捐助「人才研發獎助金」新台幣100萬元，將持續十年回饋母校；同時獲得該項榮譽的還有台灣AMIDA美達科技董事長陳林杰。兩位校友關心技職教育 ，並在頒獎儀式中捐贈獎助金與教學設備。

明新科技大學校長劉國偉表示，兩位不同時期的電子系畢業的傑出校友，充分體現「堅毅、求新、創造」校訓精神，運用他們在科技研發、企業經營、產業投資的專長回饋社會。劉國偉也感謝兩位校友對母校支持與回饋，校友的成功做為學弟妹楷模，更帶動學校的進步與發展。

在美國創業，並當選2021年海外華人第30屆創業楷模、2022年全美傑出亞裔 工程師獎的古紹崙表示，感念五專求學受到師長諄諄教誨，在事業有成與大病初癒後，體認到自己的社會責任，遂成立基金會致力關懷教育、環保與社會安全的議題，也勉勵學弟妹不管在校成績高低，踏入社會仍要善用時間、充實自己。