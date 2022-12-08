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洛城新語／自由大方搶劫 加州真丟臉

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感恩節後的黑色星期五，北加矽谷巴洛阿圖(Palo Alto)市蘋果專賣店，兩名非裔匪徒當著近百位顧客面前，瘋狂扯下用鐵線連綁的數十部展示用蘋果iPhone、iPad。店員大喊「顧客們請退後，讓他們拿！」有顧客高喊：「你們不做點什麼(阻止搶匪)嗎？」歹徒順利搜括完後揚長而去，視頻近日在全世界流傳，讓加州的奇葩景觀丟盡臉面。

巴洛阿圖警局事後公布監視錄影。歹徒光天化日、眾目睽睽下明搶，拿走價值3萬5000元蘋果產品，讓外州或外國人看完視頻後，對加州「自由開放搶劫」嘖嘖稱奇，也對美國治安淪落至此感歎。搶劫公開進行、法律有如閒置、警察束手無策，店員不阻止，還請顧客退後讓匪徒儘管拿，眼睜睜看著犯罪的壞蛋得逞，每一件事都是奇葩。

事後有報導說，兩個歹徒是白癡，因為蘋果不但可根據產品內建序號，讓被搶的iPhone、iPad馬上鎖定，無法啟動使用，變賣也不值錢；警方還可憑手機和iPad的追蹤裝置跟蹤，逮捕歹徒。但事件過去近兩周，迄今未聞警方抓到搶匪破案了。

加州疫情期間出現所謂「零元購」，歹徒集體出動，在各大購物中心隨便拿走各種商品，已不是新鮮事。加州選民通過47號公投案，歹徒搶劫或偷竊950元以下財物屬輕罪，被抓到後可零元交保，法官不一定判決坐牢，可能只判罰款和社區服務，使歹徒有恃無恐，此舉鼓勵公然搶劫，華裔顧客或商家也常是受害人。

搶劫在每個國家都是不尋常的事，歹徒常須蒙面、帶武器，利用黑夜等避免公開化；看到搶劫的民眾常會驚嚇或報警。唯獨在加州，搶劫像「行禮如儀」，過程店裡氣氛平靜，沒人驚慌尖叫，搶匪也沒大吼要所有人趴下，這次好像也未亮出槍枝等武器，真是「和平進步」。

就像美國常見銀行搶案，搶匪只要遞給行員一張紙條，就可得手數千至數萬元現金。銀行通常不鼓勵行員抵抗，只伺機盡快報警，因為銀行有買保險，所有搶劫損失保險公司會賠償；保障行員安全、不發生人身傷害流血，歹徒紙條上要多少，櫃台上的少量現金就交出去，是美國各銀行常態。如今這種常態，已適用到全加州的商店，著實荒謬和悲哀！

我們並不提倡種族區分，或歧視特定族裔。不幸的是，「零元購」歪風盛行，非裔參與的案件占絕對多數。政府因怕族裔歧視的「政治正確」，不敢公布歹徒族裔統計，但從舊金山蔓延洛杉磯的公然搶劫，記憶所及，多數案例做案者是非裔。這種情況，叫其他族裔如何不對非裔特別提防？這是歧視嗎？美國荒謬的現象就在這裡。

有人感歎「加州瘋了」，州議會還在討論要補償每名非裔22萬元，紐約也想跟進，白左們的祖先販奴蓄奴，罪惡感迄今深藏血液中，要拿納稅人的錢補償非裔後代；許多非裔也自認美國社會欠他們太多，視搶劫為理所當然。這樣畸型的生態還要走多遠？集體的心魔不除，加州和美國只會繼續墮落，談何再度偉大？

加州 非裔 蘋果

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