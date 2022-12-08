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蒙特利公園2023年停車許可證 1月2日開始申請

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙特利公園市警察局將從2023年1月3日開始受理新的 2023 年停車許可證申請。（記者朱敏梓／攝影）
蒙特利公園市警察局將從2023年1月3日開始受理新的 2023 年停車許可證申請。（記者朱敏梓／攝影）

從2023年1月2日開始，蒙特利公園市（Monterey Park ）警察局將開始受理新的2023年停車許可證申請。

目前持有紅色停車許可證的居民，或是在過去幾年中沒有獲得停車許可證、但是住在停車許可證受理區域的居民，都可以申請。如果居民不需要停車證，則無須申請。

依照規定，每個地址總共允許四個許可證。居民可以獲得兩張訪客許可證，和兩張長期許可證。 車輛登記必須在適用的蒙特利公園市地址範圍，才有資格獲得長期許可證。

新申請的許可證有效期為三年，從2023年1月至2026年1月。新頒發的許可證將是綠色，如果民眾需要更新停車許可證，可以在2023年1月的前兩周前往蒙市警局前台，將前幾年的紅色許可證退回，以換取新顏色的許可證。

至於續訂費用，如果民眾需要申請兩張訪客許可證，則不收取任何費用，但任何丟失的訪客許可證均需付費。每張未歸還的訪客許可證將收取29元。如果居民不更新停車證，則將被收取56元的過期停車證罰款。

需要注意的是，優先停車許可證不會免除用戶在規定的清掃街道日期和時間內，在其住所後面的小巷停車或在街道上停車的權利，也不會免除許可證持有人的72小時停車限制。此外，長期停車證不可轉讓給任何其他車輛。 這是分配給申請中所列車輛的許可證，而訪客許可證則可以給其他車輛使用。

從2023年1月2日開始，民眾可以在上午7時30分至晚上7時之間訪問市政廳警察局前台。如果使用現金支付更換許可證，請務必攜帶準確的零錢。如果使用卡支付，需支付額外的信用卡服務費。 蒙特利公園市政廳地址是320 W. Newmark Ave., Monterey Park, CA 91754。

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