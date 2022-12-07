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疫期孕婦用藥過量死亡數遽增 2020年創新高

記者啟鉻／洛杉磯報導
新研究表明，孕期女性及新媽媽用藥過量死亡數在2020年創下新高。（國家藥物濫用研究所官網）
新研究表明，孕期女性及新媽媽用藥過量死亡數在2020年創下新高。（國家藥物濫用研究所官網）

據美國NBC報導，一項新調查研究表明，新冠肺炎疫情大流行開始後，在全美孕期女性及新媽媽群體中，藥物過量死亡數急劇增加，並在2020年創下從未有過的新高。

這項研究6日發表在「美國醫學會雜誌」（JAWA）上。清楚揭示對藥物無節制使用是如何傷害孕婦，而這些孕婦比其他人更不可能去尋求或接受協助，以擺脫對某些「藥物」的依賴。國家藥物濫用研究所所長沃爾考（Nora Volkow)博士說，「一般來說，吸毒會給人帶來難以置信的污名，而在孕婦則會導致愈來愈高的恥辱感。」

哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院研究學者，查看了2017至2020年的7642名孕期或分娩女性死亡證明，其中死於藥物過量，通常是甲基苯丙胺(俗稱冰毒)、可卡因或合成鴉片類藥物芬太尼，有1249人。此期間，藥物過量死亡數量幾乎翻了一倍。從每10萬人中有6.56人增至11.85人。

哥倫比亞大學流行病學博士候選人布魯澤留斯絲(Emilie Bruzelius) 強調，2020年用藥過量死亡率增速加快。她並沒有參與該題目研究，但她的結論對這項研究很有幫助。她表示，當看到有1200人因藥物過量死亡，令人難以置信。

布魯澤留斯絲的研究也發現，孕期女性藥物過量數量總體也有所增加，尤其是在2020年。這些女性因藥物過量死亡率更高。在2020年是每10萬人中19.76人，而2017年是每10萬人中14.37人，但孕婦與稍早分娩女性死亡率增加更快。

舊金山加州大學產科醫師及成癮醫學專家萊特博士（Dr.Tricia Wright)表示，這項研究結果並不意外，認為總體而言，藥物過量死亡人數都有所增加，而孕婦對藥物成癮影響，也不可能倖免。

醫學 哥倫比亞大學 加州大學

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