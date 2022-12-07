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羅省岡州保安堂2023年職員就職 潘杏萍接任主席

洛杉磯訊
保安堂職員就職典禮，喜氣洋洋。（主辦單位提供）
保安堂職員就職典禮，喜氣洋洋。（主辦單位提供）

成立於1905年（光緒31年）的羅省岡州保安堂12月3日舉行2023年職員就職典禮，駐洛杉磯台北經文處副處長張正育、洛僑中心主任陳敏永、中華會館顧問梁永泰等僑團首長到賀。

疫情大流行影響，原保安堂主席劉國賜連續擔任四屆主席，超過章程三任限期。該堂月前改選，經過堂員推舉，由原副主席潘杏萍接任新主席職務，副主席由林社潮出任；樓業部主任為梁焯榮、副主任王鍾慧雲。

保安堂2023年職員就職典禮舉行前，全體堂員及嘉賓按照傳統習俗向關帝及先賢進行拜祭儀式，並供奉金豬、雞、糕點等祭品。

當天駐洛經文處組長葉立傑、洛僑中心副主任劉岱欣，亦與副處長張正育，和洛僑主任陳敏永一起前來；羅省中華會館顧問梁永泰、全美李氏敦宗公所元老李秀湛、羅省李氏敦宗公所副主席李焯漢、顧問李金生、伍氏公所前主席伍子行、林西河堂前主席林鐘博、至孝篤親公所主席胡卓球等嘉賓僑團首長，參加了祭祀典禮，表達慎終追遠之心意。

經文處副處長張正育抵洛城履新後首次到訪保安堂，為該堂新一屆職員主持宣誓，並為新舊主席、樓業部主任進行監交儀式。張正育致詞表示，保安堂先賢117年前在羅省創立保安堂，50多年前又建立會所大樓，極具歷史意義；而在歷任主席、元老積極發展中，保安堂之堂務蒸蒸日上，近年在劉國賜主席帶領中，度過了新冠疫情艱辛時期，功成身退交棒給潘杏萍主席，相信未來堂務會更昌盛。

卸任主席劉國賜表示，四年時間轉眼過去，大家經歷了疫情大流行後，堂務逐漸恢復過來，在新主席潘杏萍帶領，以及堂員和諧合作中，堂務會順利發展。

陳贊新向保安堂頒發表揚狀。左起：劉國賜、梁焯榮、王鍾慧雲、陳贊新、潘杏萍、林社潮...
陳贊新向保安堂頒發表揚狀。左起：劉國賜、梁焯榮、王鍾慧雲、陳贊新、潘杏萍、林社潮。（主辦單位提供）

新任主席潘杏萍感謝堂員的信任及支持，她將竭盡所能為堂務貢獻力量，為鄉親服務及謀幸福。

蒙特利公園市市議員陳贊新向保安堂主要職員頒發表揚狀，感謝他們服務僑社之貢獻。

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