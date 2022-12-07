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洛杉磯米其林星級餐廳 新增八家

記者朱敏梓／洛杉磯報導
米其林二星餐廳Providence。（記者朱敏梓／攝影）
米其林二星餐廳Providence。（記者朱敏梓／攝影）

世界上最負盛名的餐飲指南之一米其林（Michelin）宣布了加州2022年度入選的餐廳，其中洛杉磯新增八家米其林星級餐廳，位於亞凱迪亞市的中餐廳「那家小館」（Bistro Na's）這次未能入選。

米其林聘請了一組匿名的國際檢查員參觀和評價餐廳，它在全州展開調查，最終有一家餐廳成為新晉米其林三星餐廳，17家餐廳獲得一顆星新榮譽。 其中兩家還獲得綠色之星，代表其一直踐行可持續實踐，另外15家餐廳因其高品質和物有所值而受到關注。

米其林星級是米其林各種榮譽中最令人印象深刻的，其中一顆星表示「同類中非常好的餐廳」，兩顆星表示「美味佳餚，值得特別前往」，三顆星則表示「卓越的美食，值得體驗的特別的美食旅程」。

2022年，位於聖地牙哥的Addison是加州唯一一家新獲得三顆星的餐廳，去年該餐廳被評為米其林二星餐廳，這也是自2019年米其林重返加州以來，南加州第一家三星級餐廳。由於新冠疫情，該指南中斷一年，去年返回。

「首先也是最重要的是，當我們考察一家星級餐廳時，我們會根據五個非常具體的標準對餐廳評估」，一位擔任米其林首席評審員十多年的首席評審員說， 「我們關注特色產品的質量，我們關注口味的和諧，我們關注烹飪技巧的掌握，我們關注廚師在他們菜品中的個性，以及每次訪問所保持的發揮穩定性」。

在全州指南新增的18家餐廳中，今年的新一星餐廳包括洛杉磯地區八家餐廳，其中Kato餐廳之前曾得過一顆星。米其林的代表表示，「新」的名稱是指餐廳搬到新地點，並進行了輕微的重新布局。代表們無法透露僱用了多少檢查員，但表示全球有許多檢查員飛往北美訪問加州指南評選。

其他本地獲獎者，包括位於洛杉磯市中心藝術區（Arts District）的715 Sushi和Camphor；聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的 Citrin（其兄弟餐廳Mélisse 從2021年起保持其兩星評級）；位於好萊塢的Gwen；庫爾富市（Culver City）的Hatchet Hall；位於Pico-Robertson的Manzke；位於小東京（Little Tokyo）的Sushi Kaneyoshi。此外，Manzke餐廳的飲料團隊還獲得米其林卓越雞尾酒獎。

至於2019年被評選為「米其林一星的」中餐館「那家小館」，本次未能入選，「那家小館」也是洛杉磯首家榮獲米其林星級榮譽的中餐廳。

米其林二星餐廳Sushi Ginza Onodera招牌餐點魚子醬海膽蒸蛋。（記...
米其林二星餐廳Sushi Ginza Onodera招牌餐點魚子醬海膽蒸蛋。（記者朱敏梓／攝影）
2022年度洛杉磯米其林餐廳一覽 記者朱敏梓／製表
2022年度洛杉磯米其林餐廳一覽 記者朱敏梓／製表
米其林一星餐廳Shin Sushi 。（記者朱敏梓／攝影）
米其林一星餐廳Shin Sushi 。（記者朱敏梓／攝影）

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