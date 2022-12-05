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台灣九合一選舉分析 張麟徵：2024 國民黨不見得贏

本報記者／洛杉磯報導
台灣大學名譽教授張麟徵。（視頻截圖）
台灣大學名譽教授張麟徵。（視頻截圖）

海外中國國民黨聯盟3日晚舉辦「九合一選舉結果對兩岸及中美台關係的影響」線上論壇，邀請台美四位資深政治評論員對台灣選舉進行多方面分析。其中台灣大學名譽教授張麟徵認為防疫政策令民眾失望，是本次台灣地方選舉民進黨大敗的原因，但獲勝的國民黨不見得會贏得兩年後的總統選舉。

張麟徵原本的演講主題為本次地方選舉如何影響兩岸關係，但她表示地方選舉與中央選舉相比，政治層次不高，比較像美國的期中選舉，是對政府過去兩年施政成果的檢視，因此對兩岸關係影響較小。

不過她指出，地方選舉在一定程度上是總統大選的方向球，顯示民意比較傾向哪個政黨。例如2010年九合一選舉結果肯定了馬英九的執政，也預示了他在兩年後的連任，不過她表示也有例外。比如台灣對國際大事較敏感，例如2018年民進黨同樣大敗，但在2020年總統選舉卻獲得大勝，只因這兩年間發生了香港反送中事件，「抗中保台」成了時代主流。因此，即使國民黨在本次地方選舉獲勝，也不能完全保證2024年中央選舉的勝利。

全民監票行動聯盟發起人、理事長花莉娜理事長帶來「民主選舉全民監票的重要性」。（視...
全民監票行動聯盟發起人、理事長花莉娜理事長帶來「民主選舉全民監票的重要性」。（視頻截圖）

至於為何民進黨在本次選舉大敗，張麟徵說，除了民進黨固有的貪腐、與黑道掛鉤等問題，本次防疫政策讓民眾太失望。台灣在抗疫中到處「祈求」他國「施捨」疫苗，民眾更是感受抗疫物資匱乏。其次是台灣民眾意識到，「抗中保台」沒有讓台灣越來越安全，反而置自身於危險中。而俄烏戰爭顯示，烏克蘭人民只能自己抗戰，歐美等大國只給予物資幫助，打仗損失的還是自己人和家園。一旦兩岸戰爭爆發，又如何指望美國出兵幫助？

此外，台灣當局為了爭取美國支持，將台灣的「護國神山」台積電大方送給美國，將尖端技術送出去，引發民眾不滿。

中華婦女聯合總會主任委員雷倩帶來「選舉結果對中美台關係的影響 」。（視頻截圖）
中華婦女聯合總會主任委員雷倩帶來「選舉結果對中美台關係的影響 」。（視頻截圖）

綜上所述，張麟徵認為此次地方選舉顯示風向對國民黨有利，不過不排除有國際亂流影響2024年中央選舉。她說，國民黨較擅長搞經濟，處理兩岸關係。不過國民黨近年來在處理兩岸關係上「寶刀生鏽」，兩岸政策上不斷倒退，很難提出實質上改善兩岸關係的政策。即使國民黨贏得2024年大選，只可能恢復層面上的交流，本質上不會有好轉。國民黨這幾年越來越拉遠與「九二共識」的距離，因此對國民黨不敢有太高期望。

張競博士帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」。（視頻截圖）
張競博士帶來「選舉結果對2024總統大選的分析」。（視頻截圖）

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