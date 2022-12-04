男子地鐵自瀆 視頻全都錄

洛杉磯地鐵被認為是洛杉磯最危險的公共場所之一。（本報檔案照）

在洛杉磯地鐵 的車廂內，時常發生令人瞠目結舌的事件。12月2日早晨，一名男子竟旁若無人地做出不雅動作。視頻拍攝者稱，上下班經常會撞見該男子做出不雅動作，已經多次向有關部門舉報。

視頻來源：社交媒體/檔案視頻；後製：記者趙健

視頻畫面顯示，該男子正獨自坐在車廂的角落，部分下半身裸露在外，手上正做出不雅動作。車廂內仍有其他乘客。據視頻拍攝者稱，這名男子先是在車廂內掃視人群，鎖定女性乘客，然後就開始撫摸自己，甚至將自己的生殖器暴露出來，完全無視四周的乘客。

拍攝者還補充道，他曾兩次撥打洛杉磯捷運局熱線，希望有關部門能夠處理此事，但工作人員卻表示無能為力。 「我告訴他們已拍攝這個人在地鐵上的視頻，如果還需要更詳細的描述，可以直接去地鐵上找，此人很可能還在車廂內。我每天上下班都乘坐地鐵，經常在這條線上看到他。」據了解，也有其他乘客表示曾看到此類場景。

洛杉磯大都會 交通局（Metro's Transportation Authority）的官員表示，他們將著手調查該地鐵運營商是否在收到乘客舉報後採取行動。

曾被前洛杉磯縣警長維拉紐瓦稱為「移動的遊民營」的洛杉磯地鐵，被認為是洛杉磯最危險的公共場所之一，很多華人表示自己從來不敢獨自在洛杉磯搭乘地鐵。