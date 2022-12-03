洛杉磯交響樂團 聖誕、新年迪士尼音樂廳表演

洛杉磯愛樂樂團（英語：Los Angeles Philharmonic，簡寫為LA Phil）在今年聖誕和新年期間在迪士尼音樂廳推出一系列演出，讓南加民眾度過熱鬧歡快的假日。（LA Phil提供）

洛杉磯愛樂樂團（英語：Los Angeles Philharmonic，簡寫為LA Phil）在今年聖誕和新年期間，在迪士尼 音樂廳推出一系列演出，讓南加民眾度過熱鬧歡快的假日。

12月3日舉辦兩場假日歌曲合唱（Holiday Sing-Along）表演，主持人是Melissa Peterman，指揮是John Sutton，表演者是Angeles合唱團，演唱大量聖誕歌曲。在12月13日晚上8點在雞尾酒和頌歌中，拉開A Chanticleer Christmas的演出，備受喜愛的葛萊美 獎得主Chanticleer帶來聲音管弦樂隊表演，以其標誌性的節日表演回歸。

在12月20日至22日有三場獨自在家演唱會（Home Alone in Concert），指揮David Newman將帶來經典假日電影 「小鬼當家」中的配樂。在12月23日周五晚上8時獲得十次葛萊美獎的音樂家Arturo Sandoval，將在迪士尼音樂廳帶來一個歡快、響叮噹的搖擺盛宴。

在31日的跨年晚上7時和10時30分，傳奇嘻哈組合The Roots將在迪士尼音樂廳舉行兩場演出，和大家一起跨年。 購票詳情可登錄https://www.laphil.com/。