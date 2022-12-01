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惡警「釣魚交友」致少女3家人被殺 自保避風險

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
數以百萬計的未成年人正在使用社交媒體網站。（Unsplash.com）
數以百萬計的未成年人正在使用社交媒體網站。（Unsplash.com）

維吉尼亞州（Virginia )執法人員、28 歲的愛德華茲 (Austin Lee Edwards)，日前涉嫌謀殺南加河濱市的一家三口，起因是他在網上認識一名女孩，因網戀糾紛就對女孩家人痛下毒手，以及綁架女孩；愛德華茲11月25日在與聖伯納汀諾縣警方的槍戰中喪生，法醫後來指出他其實死於自己開的槍。但這起案件將網絡「釣魚交友」（Catfishing）的問題推到風口浪尖。

「釣魚交友」是指在社交媒體上偽裝自己的真實身份，以此欺騙或吸引他人，通常目的是為了引誘某人建立特殊關係。當局11月30日表示，這名執法人員在網上冒充 17 歲男孩，向受害的加州少女索要裸照，然後駕車穿越全國，殺死了她的母親和祖父母，並放火燒了他們的家。這名15 歲的受害女孩獲救後正接受創傷諮詢。警方目前還不清楚這是否是女孩第一次與愛德華茲面對面接觸，或者她是否知道他要來加州。

警方表示，由於這名女孩年幼且受過創傷，需要時間來完成對她的問話，以便獲得有關此案的許多問題的答案，例如她是否被脅迫或威脅與他一起離開。

據悉，目前有數以百萬計的未成年人在使用社交媒體網站，通常很少或沒有成人監督。通過這起悲劇案件的發生，專家分享安全提示，父母可以使用一些辦法，保護孩子避免網上虛假角色的傷害。

第一，告訴孩子不要在網上與不認識的人交朋友。許多社交媒體網站在其網站和應用程序上，都有推薦「可能認識的人」這一功能，希望將用戶與大家庭成員或以前的朋友聯繫起來。但這個組件對孩子來說存在很大風險，未成年人很難辨別這些「可能認識的人」究竟是什麼人。對於涉世不深的孩子來說，盡可能讓他們只和現實生活中認識的人在線交流，減少他們與陌生人交談的機會。

第二，不要在網上分享任何個人信息。父母應該告訴孩子，無論對方出於什麼樣的目的，永遠不要在網上與任何人分享個人信息。

第三， 監控孩子的網上活動。多個應用程序可以幫助父母監控孩子的網上活動。一些應用程序還允許父母限制孩子的上網時間，而且所有手機都包含家長控制功能。多花時間觀察孩子的網上活動，可讓父母及時做出判斷，避免無法挽回的事情發生。

第四，多與孩子談論網絡安全問題。專家鼓勵父母與孩子多談論網絡安全，而不是簡單粗暴地制定一些規則約束他們，對話交流可以幫助孩子理解制定這些規則的原因。

第五，告訴孩子們不要理會網上陌生人的私信。並鼓勵他們在需要時尋求父母、老師的幫助。

加州 釣魚 維吉尼亞州

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