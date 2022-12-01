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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

洛城新語／江澤民逝世引發的聯想

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江澤民30日中午在上海病逝，享耆壽96歲。國際關注之際，傳上海、廣州、重慶和鄭州宣布解封，有條件允許感染者在家隔離，或商業活動「有序」恢復。這是巧合或當局在「白紙革命」「白紙運動」後順勢下台，避免風波擴大，引發揣測。

中國封閉體制下，謠言和真相之間永遠有模糊地帶，真偽難辨。1989年胡耀邦逝世，點燃六四天安門民運，以悲劇收場；動態清零引發全國抗議之際，江澤民逝世，同樣引發是否節外生枝疑慮，傳共軍各戰區進入戒備。但胡、江形象定位難相提並論，時空背景迥異，只是江去世的時機，同樣謠言滿天飛。

兩件八卦說，胡錦濤在中共20大被架離會場後，香港網友就在臉書發文說，「胡在習近平旁邊被拉出去，江澤民下個月去世我都不會意外了」，果真在11月的最後一天江澤民病逝，網上有許多江是「被拔管」、「被氣死」的莫名謠言。

另一則是大陸媒體人秦楓13日就發微博，僅寫了一句「江水東流去」，暗示江已去世。30日他再發文，暗示江半個月前早就逝世，兩次都被刪文，足見封閉體系中到處是陰謀論。

習近平集權獨裁，搞動態清零，民怨沸騰，民眾自然藉江逝世大作文章。海內外不少人寄望上海幫能制衡習近平，如今江去世，習真正一統天下，再也沒有江系牽制，有人惋惜；但也有人認為，江系放縱手下貪腐、自己貪腐，埋下亂源，習才藉反腐集權亂政，這是「不太壞vs.太壞了」。

海內外對江澤民愛恨交織。國際媒體或反習者認為，江是歷來最不像共產黨的領導人，有才華、性情中人，他任內社會氛圍遠較現在開放包容，才有經濟騰飛和今天的繁榮，國際媒體似褒多於貶、藉江貶習；大陸年輕世代甚至有「膜蛤」情結(崇拜被稱為「蛤蟆」的江)，尊稱江「長者」、歌頌「蛤蟆王」。

但反江人士認為，就是江澤民下令鎮壓法輪功，埋下愈壓愈反彈的惡性根源，並惡評江掌權十年後，還霸著軍委主席「監國」不放，讓「濤哥」被架空十年；「慶親王」曾慶紅更成運籌帷幄、領導扯習後腿的幹將。但反江者不能因此就擁習，立場尷尬。

將江澤民與習近平兩派系對立起來，成為外界反習難著力者的寄情和想像。習近平崛起，少不了江系扶持；反習人士寄望江派牽制習，兩邊水火不容。但從江逝世，新華社和許多平台首頁從彩色改成黑白悼念；央視用48分鐘報導和歌頌江的功績，習組龐大治喪委員會籠絡人心，顯然江習關係不像外界說的那麼差。

中共高調悼念江是體制必需，也想藉此轉移「白紙運動」焦點。白紙示威風起雲湧，逼得習必須變革，廣州、重慶、鄭州和上海相繼局部解封，習不能再顧面子，否則星火燎原、政權動盪，都衝著他來。習不得不順應民意，即使表面上仍堅持動態清零，但讓各地政府「開後門」，為自己和中國經濟解套。

習的第三任期開始，就因「白紙革命」焦頭爛額，江逝世不被拿來借題發揮就是上上吉了，此後團派失去江的依恃，牽制更無力，曾慶紅等人命運和動向，值得關注。

江澤民 習近平 白紙革命

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