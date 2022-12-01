南加台灣旅館公會 12/15談勞動力短缺

此次全球遭受新冠疫情 擴散及肆虐影響，許多產業遭受嚴重打擊，尤以旅館 業受創最為深重。南加州 台灣旅館同業公會將於12月15日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦座談會，主題是「旅館業的勞動力短缺：這是短期現象還是新常態?」。

在2020年疫情流行的最初幾個月，旅館和餐飲業者遭受重大打擊，有些甚至被迫歇業而引起嚴重的財政危機，數以萬計的員工被解雇或者留職停薪。隨著疫情的緩解，當旅館和餐館重新開業時，他們驚訝地發現許多團隊成員再也不願意回來，造成人手短缺，對整個產業的重振造成重大拖累。儘管經濟分析師試圖對這一現象做出解釋，稱其為只是「短期調整」。但從基層工作人員到經理職位，員工缺額一直不能補足，甚至沒有人來應徵，業主們面臨這種前所未有勞動力持續短缺的挑戰仍頭痛不已。

在這次研討會上，旅館公會將與業者分享多名業主與人事管理部門經理對此問題的看法和對應策略。 同時旅館公會也擬定多項員工福利計畫，提供公會會員們參考使用，希望對於留住現有員工和吸引求職人的目的能有幫助。研討會對各飯店從業人員及小型企業開放，歡迎大家共同參與切磋。

座談會時間是12月15日（星期四）1:00 Pm-3:30 Pm，地點是9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731。名額有限，只有40個席位，先到先得。聯繫人Anita Ko，郵箱是[email protected]。