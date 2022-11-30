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天普市擬鬆綁假日夜間停車收費 「方便家庭團聚」

記者張庭瑜／天普市報導
除每月夜間停車站之外，天普市也開放一日夜間停車證。（天普市官網）
除每月夜間停車站之外，天普市也開放一日夜間停車證。（天普市官網）

洛杉磯天普市（Temple City ）自頒發夜間停車法後，讓違規停車、交通亂象的機率大幅降低，每位居民也遵紀守法將愛車掛上許可證。但考量至將近的年節假日，市議會11月15日（週二）首度討論鬆綁停車執法。

因2023年度將屆，市議會先前呼籲民眾盡早繳交下年度的夜間停車證申請外，曾一度頒發獎罰制度，凡在12月1日（周四）後繳交均須繳88元加急費。希望讓民眾加緊速度之外，也讓工作人員在新年前可以有足夠時間審理、頒發一切文件及許可證。但因混亂的頒發條文，讓不少民眾誤以為加急費包含在內，因此作罷，並重新頒發明年度的停車證申請表。

而逼近的聖誕與新年假期，也讓市議會考慮在假期期間放鬆過夜停車執法，在市議會討論下，目前暫定日期為12 月18日至1月3日全天開放夜間停車，以讓外出遊子、民眾在節假日期間聚會時，不需因夜間停車許可證而苦惱。

截至目前，市議會預估這段期間將損失近 1萬7000元，但對2022-23年度城市預算將不會有太大影響。而現階段的每月停車證費用為37元。具體開放時間仍待市議會討論，而市議會將有權保留終止夜間停車限制條例。 

天普 預算 洛杉磯

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