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華女機上跺腳 中國大媽開罵

本報記者／洛杉磯報導
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳，引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳，引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

在飛機上跺腳引發國罵羞辱？近日從歐洲返美的一架美國航空飛機上，發生了令人瞠目結舌的一幕，一個身材瘦小的中國大媽在座位上接連用中文叫罵，「太沒教養了，和你一起坐飛機倒血霉了，你父母怎麼教育你的」，時不時還夾雜國罵三字經；而事件起因於坐在側後方的一名華人女生在飛機上跺腳，最後這名女生不得不找空乘來平息這場莫名的羞辱。

這名華人女性日前在網路發帖表示，因為飛機當時有一名年長客人發病，導致飛機遲遲不能起飛，她因為無聊就把右腳在地板上跺一跺腳，結果此舉就引發一名坐在她側前方的中國大媽滔天的憤怒。這個中國大媽身穿藍色外套，個子矮小，年紀70歲左右。中國大媽二話不說直接開罵，「沒教養，給中國人丟臉，父母怎麼教育出你樣的人」。她感覺莫名其妙，根本不認識這個大媽，跺腳又不違反航空法，又沒有踩到這位大媽的腳，何來如此惱怒？她沒有理會繼續跺腳，結果大媽也更加憤怒，用中氣十足的聲量加大火力繼續罵，開始她還幾句嘴，最後都懶得理會。

這名女生以為不理大媽就能息事寧人，未料大媽依然沒有休戰的意思，宛如念經一樣重複罵這個女生沒教養。這個華人女乘客不堪忍受沒完沒了的羞辱，就走到後面和空乘報備，說有一名陌生女乘客對她罵髒話。

空乘聽聞走到這名中國大媽面前讓她停止罵人，這個大媽開始還罵個不停，看空乘態度嚴肅立刻閉嘴了，閉嘴前還對坐在隔壁的老公用中文抱怨說「這個女的好壞，還找空乘告狀」。

之後客艙終於恢復了平靜，不過這個女乘客表示，這個大媽後來經過她身邊還故意撞了她一下，她覺得這段經歷令人憤怒，因此在網上發帖。這個大媽口口聲聲罵別人沒教養，自己的表現卻像一個潑婦，一把年紀卻倚老賣老，給中國人丟臉的明明是她自己。

下面網友則力挺這個女乘客，表示「這只是壞人變老了而已」，「中國大媽欺軟怕硬，一見老外就安靜如雞」，「在飛機上跺腳犯法嗎？我有時也會在飛機上跺腳，不知道踩了大媽的哪根神經」。「大媽以身試法，展示何為沒教養和給中國人丟臉」。

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