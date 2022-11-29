擄網戀南加少女 維州警焚3人遭擊斃

被害38歲母親布汝柯。（警方提供）

南加 內陸河濱市（Riverside）近日一家三人被殺害，住宅遭縱火 。警方確認，兇手是維吉尼亞州 （Virginia )一名執法人員，疑因陷網戀糾紛洩憤。他作案後逃跑，在莫哈維沙漠遭警方圍捕擊斃。

河濱市警方指出，11月25日（周五）上午11時接到社區居民報警，稱一名少女與一名成年男子發生糾紛，被男子強迫上車後不知去向，地點在Price Court 11200號街區。在此期間，警方也接報同一街區住宅發生火警。起火住宅與先前發生男女糾紛地點很近。警方趕到出事地點，從起火住宅中，發現三具遺體，確認是一起兇殺案。死者分別是69歲維納克（Mark Winek )、65歲莎芮（Sharie Winek）及38歲的布汝柯（Brooke Winek）。

警方進一步調查發現，強迫少女上車的男子是殺害上述三人的兇嫌，少女則是三名受害者的親屬。兇手艾德華茲（Austin Lee Edwards），28歲，來自維吉尼亞州，是當地縣警局一名執法人員。他在網上使用假身分與少女網戀，事發當天與少女見面，進而發生糾紛，導致兇殺。至於為何發生糾紛，仍在調查中。警方研判，兇嫌先殺害少女的三名親屬後，再將少女劫持上車離開。

25日下午，聖伯納汀諾縣警員在巴士度（Barstow）以東莫哈維沙漠地區發現駕車逃跑的兇嫌，警方圍捕過程中雙方發生槍戰，兇嫌愛德華茲被擊斃，遭劫持的少女沒有受傷。