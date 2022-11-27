朱碧雲告別式 400人送行 國旗黨旗覆蓋棺木

朱碧雲告別式400人出席，女兒手捧母親遺照。（本報記者／攝影）

中華民國 僑務諮詢委員、洛杉磯知名僑領朱碧雲告別式，26日在惠提爾（Whittier）的玫瑰崗紀念公園及殯儀館舉行，她的棺木上覆蓋著中國國民黨 黨旗和中華民國國旗，身後備極哀榮，現場約400多人依依惜別，洒淚送她最後一程。

黃敏境和梁永泰、廖美華和遲景林則為其覆蓋上中華民國國旗。（本報記者／攝影） 國民黨黨旗覆蓋在其棺木上。（本報記者／攝影）

在玫瑰崗的天空玫瑰禮堂26日座無虛席，莊嚴肅穆，因為人數眾多，不少晚到的人只能站著。現場兩側擺滿僑團組織的送別花環，中華民國前總統馬英九 和國民黨主席朱立倫都分別為其發來唁電，馬英九寫道「碧雲女士為人積極熱忱，常年致力僑務，備受僑界肯定，多所推崇，尤對國民黨海外事務發展貢獻良多。幾次拜訪美國洛城，幸得碧雲女士居中斡旋，方以周全，感念在心。」

朱碧雲的丈夫徐少游發言表示，妻子朱碧雲生前是個快樂的人，她前半生奉獻給家庭，後半生投身社會。她是一名成功的母親，兩個女兒都學有所成，事業成功。她也是孩子們最敬愛的超級祖母，有需要幫助的時候隨叫隨到。她還是一個多才多藝的人，主持唱歌跳舞樣樣出色，同時熱心公益，擔任兩任華埠服務中心董事會主席和急難救助中心理事長，關懷弱勢群體。她照顧了身邊所有的人，卻忘記照顧自己，確診癌症後四個多月就離開了這個世界。她沒有留下巨額財富給子孫，但是她的熱心奉獻，真誠待人，服務社會的典範常留心中。

朱碧雲的兩個女兒在談及母親時泣不成聲，她們眼中的母親像朋友一樣，總是能帶給大家快樂，同時願意給予。

僑務諮詢委員、社區活躍人士朱碧雲告別式26日在惠提爾（Whittier）的玫瑰崗舉辦，她的棺木覆蓋著國民黨黨旗和中華民國國旗，現場400人依依惜別。（本報記者／攝影） 馬英九的弔唁信。（本報記者／攝影） 中國國民黨主席朱立倫弔唁信。（本報記者／攝影）

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長黃敏境到場發言表示，帶著不捨送她最後一程。她是羅省婦女新運會的精英代表，代表了柔性力量，像母親一樣溫暖照顧著大家。大家常在很多場合看到「小碧姐」忙碌的身影，這是大家習以為常的畫面。她個子不高，但是行動力和心胸非普通人所能比擬。在她Line賬戶簽名寫道，說話讓人喜歡，做事讓人感動，做人讓人想念，這三點她都做到了！

朱碧雲服務社團30多年，前後擔任過僑務委員，南加州中國大專院校聯合校友會會長，加州台灣同鄉聯誼會會長，華埠服務中心董事會主席，羅省婦女新運會會長。曾和她在僑團共事多年的僑務諮詢委員高啟正發言說，「小碧姐」非常有組織能力，他們一起參與和組織過很多活動。她去世的消息傳出，來自四面八方的人們通過各種社交媒體發來弔唁文章，可見其交友廣闊。她兼顧家庭和僑社，做到十全十美。

發言結束播放朱碧雲68歲人生的幻燈片，從童年到少女，到結婚生子和服務社區，現場和她相識多年的人見此場景，回憶起往昔相處的歲月當場泣不成聲。為了感謝她多年愛國愛黨愛鄉服務社區，謝傳佐等人為其棺木覆蓋上中國國民黨黨旗，黃敏境和梁永泰、廖美華和遲景林則為其覆蓋上中華民國國旗。