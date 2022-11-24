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台裔2嫌逃亡20年 自星引渡回美受審

編譯組／綜合報導

聯邦司法部18日發布新聞稿指出，潛逃20年的Voni Chen已於當日在屋崙（Oakland）出庭，但其父Richard Chen仍待轉運。兩人皆來自台灣，在2001年認罪後卻潛逃出境，因此法院在2002年發布到庭通緝令。媒體報導，兩人日前入境新加坡時，星國通知美方兩人行蹤，最終將兩人引渡至美。

現年已經57歲的Voni Chen與87歲父親Richard Chen於2000年因郵件欺騙遭到起訴，兩人2001年認罪，罪名包括非法貸款500萬元。但2002年的判刑庭，兩人未現身，法庭因此發令通緝。

聯邦檢察官指出，父女皆同意回到美國受審，因此新加坡決定遣返兩人。兩人當年的工廠為Golden Pacific Manufacturing Corporation。父親Richard Chen為負責人，Voni Chen擔任主席。

公司本業為製造、售賣塑膠袋，但1990年代後期開始出現資金問題，屢欠聯邦與加州稅款，又因官司敗訴而損失慘重，因此偽造文書向Bay Business Credit申請貸款。其中包括假訂單，還有假的供貨單，還以空頭公司偽裝成客戶，繼續假造營業額。

新加坡 貸款 通緝

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