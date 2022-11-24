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洛城新語／華人種大麻暴力血案頻傳

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奧克拉荷馬州一處大麻農場，20日發生四死(三男一女)、一傷凶殺案，五名皆有中國籍的男女，被以行刑式手法「槍決」。警方20日逮捕兇嫌吳晨(Wu Chen，譯音)，也是中國籍。血案再度曝露大麻農場暴利下隱藏的是非太多，值得嚮往種大麻，以為能日賺數百美元的華人警惕。

美國已有21個州和華盛頓特區，大麻娛樂用合法化，另有18個州大麻「醫療用」合法化。所謂醫療用，就是降低患者疼痛或精神等各方面痛苦，需醫師處方，但其實它和娛樂用合法化區別已不大，只是購買和使用條件較繁複而已。三分之二美國領土都可種大麻、吸大麻，只剩11個共和黨居多數的紅州未合法化。

全美大麻產值多少？據估計，美國大麻銷售2022年已近1000億元，正以迅猛幅度上漲，2026年可望達1580億元，超過很多中小型國家全年國民生產總額。種大麻是暴利行業，吸引合法、非法團體蜂擁而入，許多業者和黑道幫派有關。

近幾年，華人圈包括洛杉磯、紐約等地，流傳種大麻既然合法，華人被雇用去種大麻，每天收入動輒200、300美元，發的是現金，可以不報稅。這樣全年下來如果不休息，每月淨賺近萬元，努力幾年就可買房置產安家，實現美國夢。

趨之若鶩下，很多華人辭去餐館、建築、裝修等工作，跑到偏遠的州或沙漠中種植大麻。由於合法、非法混雜，很多是黑道經營，大麻農場也成神秘行業，有些隱藏在深山、荒漠，也有在工業區廠房倉庫中，過去租豪宅種大麻的現象似有減少，但隱蔽不為外人知的大麻農場，衍生許多畸型現象。

其一，大麻農場變成「血汗農場」，既是黑幫經營，誘拐或欺騙無合法身分的非法移民去工作，最後變成被壓榨農工，失去自由，業者少給錢或不給錢，農場工人被帶槍警衛看守勞動，變成血汗農場，有冤無處伸。

以南加聖伯納汀諾縣為例，該縣警局多個執法部門聯合執行「錘擊行動」(Operation Hammer Strike)，2021年中至今年9月，共搗毀大麻大棚8600個，超過百萬棵大麻，加工後的大麻逾100噸，清繳黑市大麻農場價值10億元，足見這個行業的暴利和混亂程度。

其二，網上盛傳，如果能提供大麻農場所在地的確切情報，每則情報「價值2000元」。這種情報不是賣給警方，而是賣給黑道，讓他們去「黑吃黑」。合法或非法大麻農場可能擁有大量槍械和保安，衛護數百乃至上千萬元產業；一旦遇搶就可能發生槍戰，成為治安隱憂。

這些恍如電影情節的大麻農場，正在各地上演。前述中國籍同胞被同胞殺害，警方尚未公布細節，受害者有可能是大麻種植業者，或被高報酬吸引或被誘騙來此的工人；兇手和受害者研判彼此認識，可能因高額金錢下的恩怨引發殺機。

帶血的錢不好賺，大麻這行業是刀口舔血，連農場工人都得小心。奉勸有意賺大錢的同胞，安全為上，避免捲入是非。

大麻 華人 奧克拉荷馬州

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