公衛局:感恩節歡聚 小心防疫

加州公共衛生局局長Tomás Aragón。（加州公共衛生局官網）

24日（周四），美國和洛杉磯縣將迎來疫情 全面開放後的第一個感恩節，很多商家和家庭已做好準備，迎接前來參加大型狂歡和感恩聚會的人們。不過加州 和洛杉磯縣公共衛生局22日均提醒民眾，疫情仍有起伏，尤其是室內大型聚會依然存在較高感染風險，加上正值冬季流感高峰，大家仍須多加小心，避免中招。

加州公共衛生局局長Tomás Aragón22日表示，今年的冬季流感出現比往年更早，而且比往年更加凶悍，尤其是孩子，已出現多起罕見的感冒潮，嬰兒和12歲以下兒童住院人數明顯增加，這意味著其他的兒童和他們周邊的家長和成年人，可能更容易受到傳染，節日期間的家庭聚會面臨挑戰。本周已出現首例五歲以下兒童因感冒引起相關疾病而死亡病例。

公衛局依然呼籲尚未接種疫苗 的民眾儘快接種疫苗，感冒預防針也最好儘快施打。公衛局同時表示，已接種疫苗的民眾雖然免疫力大大提高，但由於病毒不斷變種，依然可能會有一些人受到感染或重複感染，所以建議大家如果參加節日期間的大型聚會，最好考慮戴口罩，尤其是人多的室內環境，口罩能夠有效降低感染風險，同時降低當時環境感染的傳播速度；此外經常洗手，每次洗手使用肥皂和清水至少20秒，參加聚會期間避免用手觸摸嘴巴和鼻子，都是要注意的防染方法。

公衛局同時建議聚會最好使用家庭後院或陽台舉辦，感染的風險比室內低得多，但很多老年或體弱者可能受不了夜晚的冷空氣，所以建議將室內窗戶打開，保持空氣流通，室外則可使用取暖器供暖。

公衛局同時建議參加大型聚會前一天最好自己檢測，確保沒有被感染，但即便是沒有測出陽性，如果感覺身體不舒服，也不應該參加聚會，因為很多感染病例幾乎完全沒有症狀，卻足以傳染別人，增加其他人感染風險，或自己身體虛弱，也容易成為被感染的對象。