「南加州菁英匯」 知名博主、專業人士等300留學生交流

各行業專業人士、知名博主到場與學生交流職業發展趨勢。（主辦方提供）

留學生 社交盛會「南加州菁英匯」（SoCal Elite Connect）11月12日晚在洛杉磯 市中心舉辦，吸引南加近300名留學生、初入職場的青年人參加。各行業專業人士、知名博主到場與學生現場交流，傳授專業知識和相關行業的現狀、前瞻，以及職業發展趨勢。

一年一度的盛會由南加大 中國學生學者聯誼會（USC-CSSA）主辦，其公關部部長王睿君表示，作為年度品牌活動，今年已是第十年，「十年來，我們致力於為優秀留學生搭建寶貴的社交平台，也見證朋友們和嘉賓暢聊想法時發自內心的笑容。」

上鏡科技創始人傅傑倫，哈佛法學院畢業後創立的公司目前在北京、上海以及紐約設有分公司，他主持與旗下知名博主的訪談環節，根據留學生的關注點，提出如何決定離職投入全職博主、如何通過流量變現、博主的幸福感等熱點問題。

受到同學們熱情追捧的博主夏波波興奮地表示，「我今晚大概拍了上千張照片，感覺像是一個大型的粉絲見面會，明年還要來參加這個活動。」

「洛杉磯郵報」董事任向東已連續八年擔任活動嘉賓，他認為，此次社交盛會的品牌能在十年內快速建立起來，見證了歷年組織者們的領導力及策劃能力，「這個酒會現已成為南加留學生最期待的社交活動。」