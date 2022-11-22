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亞裔男LA地鐵被暴打 疑搭訕惹禍

記者朱敏梓、王若然陳開／洛杉磯報導
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，被非裔暴打。（Setif IG）
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，被非裔暴打。（Setif IG）

洛杉磯捷運日前有亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。那麼雙方到底因何事起衝突，亞裔男又為何要用N開頭詞彙罵人呢？通過本報記者的調查，種種疑團逐漸被解開。

視頻來源：Setif、Charlie Park IG╱世說新聞團隊後製

事情發生在11月1日下午3時左右，在洛杉磯地鐵藍線（Blue Line）斯勞森站（Slauson），一名身穿綠色衣服的亞裔男子掏出電擊槍，他反覆按下開關，與另一名非裔乘客對峙。隨後雙方爆發肢體衝突，視頻顯示，亞裔男不敵非裔，被按在列車角落被反覆錘擊頭部。這場暴力打鬥持續很長時間，期間兩人還曾下車追逐，後又回到車廂。地鐵再度啟動後，另一名非裔男子靠近亞裔男，也加入這場毆打。期間，一名穿著藍色上衣的白人男子也加入這場爭端，他使用手中的滑板襲擊亞裔男子的頭部。

視頻拍攝者努涅斯（Edgar Nuñez）表示，身著綠衣服亞裔男曾使用N開頭的種族歧視詞彙，導致這場爭端。那麼為何亞裔男要出言不遜，經過世說新聞團隊多番調查，發現本次事件中，拳擊亞裔的其中一名非裔男Setif，其實是個小網紅。他在 Instagram上有超過3萬4000名粉絲，喜歡健身，還是一名英雄聯盟的遊戲主播。

Setif表示，衝突發生那天，那名穿著綠色衣服的亞裔男，突然坐到一位非裔女士旁邊的座位，除了一直盯著這名女士看以外，還做出很詭異的動作。見此情景，Setif詢問非裔女，你還好嗎？在接收到對方給予的求助眼神後，Setif轉身詢問亞裔男，你還好嗎？這名亞裔男回答，不，並反問Setif你好嗎，然後加上N開頭的種族歧視詞語。

Setif表示，在亞裔男射出電擊槍子彈後，Setif先是用腳踢飛電擊槍，再把亞裔男逼到角落，嘗試將他制服。亞裔男隨後掏出胡椒噴霧，並朝Setif的眼睛噴灑。Setif表示，這讓他更加憤怒，接著就上演Setif暴打亞裔男的一幕。

Setif表示，是因為他的視線還是受到胡椒噴霧的影響，因此一名非裔出手相助，他對此表示感謝。

亞裔男Charlie Park展示電擊槍和胡椒噴霧。（Instagram截圖）
亞裔男Charlie Park展示電擊槍和胡椒噴霧。（Instagram截圖）

亞裔男Charlie Park則在自己的視頻中說，「我警告那個黑人說，別靠過來，否則我就開電擊槍，那個黑人說，來吧。」他說，因為電擊槍沒發揮效力，所以他慘被圍毆。

Charlie Park之前也曾在洛杉磯地鐵上與西裔乘客發生衝突。（Instag...
Charlie Park之前也曾在洛杉磯地鐵上與西裔乘客發生衝突。（Instagram截圖）

對於此次兩非裔男圍毆亞裔的事件，網友意見不一，有網友表示，亞裔男就是一個種族主義者，活該挨揍。還有網友認為，這名亞裔男可能患有精神疾病，才會有這樣的言論和行為。不過也有網友認為，無論該男子作出怎樣的舉動，都不至於用那樣的暴力解決問題。

亞裔 非裔 種族歧視

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