我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

「撞死你又如何？」華女嚇跑碰瓷男

記者趙健╱聖蓋博市報導
趙女士聖蓋博市商業廣場的停車場內遇到「碰瓷」。（Google地圖）
趙女士聖蓋博市商業廣場的停車場內遇到「碰瓷」。（Google地圖）

趙女士11月14日在洛杉磯縣聖蓋博市希爾頓酒店地下停車場倒車時被人「碰瓷」，所幸趙女士立刻識破騙術，當場怒斥，竟嚇跑看來像是西裔的嫌犯。

趙女士是洛杉磯一家知名汽車經銷商的資深銷售，因為終日與汽車打交道，自然也少不了聽聞各類與「車」相關的故事，其中就包括近年來在南加華人區日益猖獗的「碰瓷」事件。趙女士表示，她早就聽說過不少碰瓷事件，不料真的碰上了。

趙女士稱，當時她正在倒車，從左後方突然走來一名40歲上下，戴著帽子和面巾的男子。趙女士見狀立即停下車，禮讓該男子先行。但幾秒之後，男子的身影卻突然從後視鏡中消失了。趙女士一邊納悶，一邊繼續緩慢倒車，可車子剛開始向後移動，她就感覺到自己的車尾碰上了什麼。

這時，該男子突然從車後跳出，指責趙女士撞到了自己，並且揚言要把事情「鬧大」。趙女士見狀連忙詢問男子是否受傷，是否需要呼叫救護車幫助。此時男子卻話鋒一轉，表示自己也可以不把事情鬧大，自己沒什麼大事，還要急著去送餐，沒時間在這等待，並告訴趙女士只要給他200元去按個摩就好了。

趙女士說：「我聽到這裡，立刻就知道他是來『碰瓷』的。所以我就請他出示駕照，但對方直接拒絕了我的要求。」這讓趙女士更加確信了自己的判斷，於是提出報警解決問題，讓警察調查監控。男子一聽，立即阻攔趙女士報警，並表示完全不需要調看監控。

趙女士隨即質問該名男子是否蓄意蹲在車後，男子對質問充耳不聞，還是對趙女士不依不饒。一再聲稱自己是在走路時被撞到的，要求趙女士快點給錢了事。幾番糾纏，趙女士徹底生氣了，對男子怒喝道「為什麼不讓我報警！我們來讓警察看看這裡有沒有監控。如果有，我們就看看你是不是故意碰瓷，如果沒有，那我現在就撞死你也不會有人知道。」

嫌犯顯然沒有料到趙女士的如此反應，立刻「服軟」，掉頭就走。而更為滑稽的一幕是，這名男子剛走出去幾步，竟然又折返回來問趙女士，「 真的一點錢也沒有嗎？哪怕一點也行。」

發生的這一系列事情讓趙女士又好氣又想笑。她表示，這樣的「碰瓷」招數實在不高明，「他上來一開口就要200美金。正常來說如果有人真的被撞倒，也不可能就只要200塊錢啊。」

趙女士希望通過分享這次經歷，呼籲華裔居民在停車場，尤其是起步開車時多加小心。一旦遇到類似「碰瓷」行為，也不用慌張，應該第一時間要求對方提供駕照，同時選擇報警。這種「碰瓷」慣犯往往在警局都留有案底。

據趙女士稱，碰瓷現象近年來屢在華人區發生，嫌犯吃定華人多願意「破財消災」是原因之一。

趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

華人 駕照 警察

上一則

西裔男稱被撞 拿了華女20元開溜

下一則

南加租金 USC預估至2024年增長放緩

延伸閱讀

洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路

洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點

洛杉磯縣局部本周日降溫至冰點
聖蓋博市警消出勤 提供線上心理服務

聖蓋博市警消出勤 提供線上心理服務
70歲長者 DMV協助續延駕照

70歲長者 DMV協助續延駕照
滿70歲長者續延駕照 今年底前可網路、郵件辦理

滿70歲長者續延駕照 今年底前可網路、郵件辦理

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷