Kia新SUV Seltos 洛杉磯車展首亮相

Seltos 的華裔產品經理Jenny Chen（左）也到場支持。（主辦方提供）

2024 Kia Seltos 18日在2022年洛杉磯車展上首次公開展示。2024 Kia Seltos旨在吸引喜歡在旅途中享受生活的消費者，新的精緻外觀設計使Seltos更威風，而在內部，同車型等級領先2的可選用全景顯示器是未來主義和現代客艙的核心。

Seltos配備了靈活機動的動力系統，並在陣容中增加了新的X-Line等級，無論是城市通勤和在繁忙的城市街道上穿梭，還是到海岸線尋找衝浪點或露營地，Seltos都游刃有餘，為各種冒險活動增添熱情。

2024 Kia Seltos 內部展示。（主辦方提供）

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Kia的SUV 陣容達到空前強大。全電的EV6入圍2022年度SUV風雲車。同時加速斥資53億投資的喬治亞州 電車廠，一站式生產電車及電池。

這次在LA車展主推的全新Seltos是其SUV中最小的一款，但自推出以來一直表現出色，憑藉出色的風格、所有最新技術、先進的駕駛員輔助系統和出色的性能，是消費者最適合的起步SUV，提供前輪和全輪驅動配置，預計將於明年上半年上市。

Kia企業公關總監James Bell表示， SUV大受歡迎，占Kia2022年66%銷售量，自2018年增加了22%。其中新的Sportage增加 118%。Sportage油電的性能佳取代汽油V6款。而Selton吸引新客戶。