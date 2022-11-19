我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

Kia新SUV Seltos 洛杉磯車展首亮相

洛杉磯訊
Seltos 的華裔產品經理Jenny Chen（左）也到場支持。（主辦方提供）
Seltos 的華裔產品經理Jenny Chen（左）也到場支持。（主辦方提供）

2024 Kia Seltos 18日在2022年洛杉磯車展上首次公開展示。2024 Kia Seltos旨在吸引喜歡在旅途中享受生活的消費者，新的精緻外觀設計使Seltos更威風，而在內部，同車型等級領先2的可選用全景顯示器是未來主義和現代客艙的核心。

Seltos配備了靈活機動的動力系統，並在陣容中增加了新的X-Line等級，無論是城市通勤和在繁忙的城市街道上穿梭，還是到海岸線尋找衝浪點或露營地，Seltos都游刃有餘，為各種冒險活動增添熱情。

2024 Kia Seltos 內部展示。（主辦方提供）
2024 Kia Seltos 內部展示。（主辦方提供）

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Kia的SUV陣容達到空前強大。全電的EV6入圍2022年度SUV風雲車。同時加速斥資53億投資的喬治亞州電車廠，一站式生產電車及電池。

這次在LA車展主推的全新Seltos是其SUV中最小的一款，但自推出以來一直表現出色，憑藉出色的風格、所有最新技術、先進的駕駛員輔助系統和出色的性能，是消費者最適合的起步SUV，提供前輪和全輪驅動配置，預計將於明年上半年上市。

Kia企業公關總監James Bell表示， SUV大受歡迎，占Kia2022年66%銷售量，自2018年增加了22%。其中新的Sportage增加 118%。Sportage油電的性能佳取代汽油V6款。而Selton吸引新客戶。

Kia America 總部位於加州爾灣市的「Kia美國」，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。

Kia 感謝美國的熱情支持，回饋社區，在環保、醫療及天災救援不遺餘力。（主辦方提...
Kia 感謝美國的熱情支持，回饋社區，在環保、醫療及天災救援不遺餘力。（主辦方提供）
Kia負責人現場做2024 Kia Seltos產品介紹。（主辦方提供）
Kia負責人現場做2024 Kia Seltos產品介紹。（主辦方提供）

SUV 加州 喬治亞州

上一則

感恩節假期 LAX將迎人流高峰

下一則

LAX車展 「現代」氫燃料電池混合動力概念車受關注

延伸閱讀

KIA 2023 SORENTO 功能強大 內飾升級

KIA 2023 SORENTO 功能強大 內飾升級
KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%

KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%
KIA 這些爆款車型 贏得 2022 年《新聞周刊》汽車大獎

KIA 這些爆款車型 贏得 2022 年《新聞周刊》汽車大獎
2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相

2024 Kia Seltos 2022洛杉磯國際車展首次亮相
準備進軍純電皮卡市場？ Kia神秘Pickup偽裝車首次捕獲

準備進軍純電皮卡市場？ Kia神秘Pickup偽裝車首次捕獲
美國高新電動車工廠預計2025上半年投產

美國高新電動車工廠預計2025上半年投產

熱門新聞

一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
信件的厚度一封比一封還要厚實。（記者張庭瑜/攝影）

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

2022-11-13 14:34

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？