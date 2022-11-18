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洛城新語／乘洛杉磯地鐵 如單刀赴會？

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亞裔男疑似在洛杉磯地鐵上使用N開頭種族歧視詞彙，儘管攜帶胡椒噴霧與電擊槍，但仍遭兩非裔暴打至跪地求饒。這場打鬥持續很長時間，竟無執法者出面制止；嚇得其他乘客急忙逃跑的畫面，讓人印象深刻。聯想到此前洛杉磯地鐵上發生其他案件，如今在洛杉磯乘坐地鐵，誇張點說，危險程度如關羽單刀赴江東。

本次亞裔男被兩非裔暴打事件的拍攝者努涅斯在接受主流媒體採訪時表示，他PO出視頻的目的之一，就是提醒民眾，洛杉磯地鐵狀況已經很糟糕。作為經常搭乘地鐵上下班的乘客，他感到沒有安全感。努涅斯認為，列車缺乏安保力量與管理，以至暴力事件頻頻發生。

努涅斯搭乘地鐵感到沒有安全感合情合理，要知道本次打人事件，雙方曾一度在列車到站時，離開列車在站內追逐，然後再返回車廂並在列車重新開動後，繼續打鬥。倘若說列車在行進過程中，難有執法者上車干預，尚且情有可原；但在已經停靠站點的情況下，暴力卻還在繼續，不免讓人擔憂，地鐵上的暴力，是不是沒人管？

或許因為免費為部分低收入者提供服務，如今洛杉磯地鐵盤踞著不少遊民，甚至還有不法之徒，讓乘坐地鐵變得危機四伏。2018年11月27日，華裔工程師鮑學中下班後乘坐洛杉磯金線回家，與西裔乘客Peter Munoz發生衝突，被後者用刀當場捅死。警方調查發現，Peter Munoz不僅是無證移民，還是前科累累的慣犯。整個案發過程，沒有執法人員制止；代表鮑學中家庭的律師，曾以地鐵列車沒有提供足夠的保全措施為理由，向法院提告管理地鐵的洛杉磯大都會捷運局。

如今鮑學中命案過去數年，洛杉磯地鐵的環境非但沒有改善，反而還在惡化。洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦月前巡視地鐵後曾直言，洛杉磯大都會捷運局為遊民提供免費運載服務，讓列車看起來像移動的遊民收容所。如此環境之下，怎麼能讓乘客有安全感。

維拉紐瓦還指出，曾有地鐵警察向他匯報，地鐵的列車與車站麻煩不斷，許多乘客成為快閃搶劫的對象，或被無故肇事者襲擊。這種狀況到冬季更為明顯，許多遊民習慣性的在列車上或地鐵站內避寒，因此造成暴力事件的可能性將上升。

就連洛杉磯大都會捷運局都坦誠，遊民問題是他們遇到的最大挑戰。不過捷運局亦指出，遊民問題是整個社會的問題，捷運局雖然付出頗多努力針對地鐵遊民，但請民眾諒解可能無法迅速達到預期。

看來在未來的一段時間內，在洛杉磯搭乘地鐵，都會是相對危險的出行方式。

地鐵站 洛杉磯 遊民

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通膨升速放緩 十年期國債收益率走跌 房貸利率大幅下降

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